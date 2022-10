Estados Unidos cosecha mientras en Argentina sigue el deterioro del trigo

Mejora el clima mientras los mercados buscan dirección. La presión de la cosecha de Estados Unidos se hace sentir y el trigo, que empezó la semana con subas, no pudo sostenerlas. También, la soja perdió la referencia de los US$ 500 que tuvo la semana pasada pero sobre el cierre de la semana versiones sobre compras chinas en Estados Unidos permitieron una recuperación y la cebada perdió la referencia de US$ 300, aunque se mantiene cerca de esa referencia. La cebada determinada por el trigo en Chicago tiene como factor relevante la enorme incertidumbre sobre la disponibilidad regional.

Este jueves, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) redujo de 16,5 a 15 millones su proyección de cosecha de trigo, que dos meses atrás se estimaba en 21 millones. La BCR basa su proyección en un área perdida de casi 400.000 hectáreas y un rinde promedio de 2.720 kilos por hectárea, casi 800 menos que en 2022. Producción de trigo en Argentina. Como contrapartida, como un gol en la hora se esperan las lluvias sobre el litoral que permiten recuperar esperanzas respecto al resultado de los cultivos de invierno que venían aprontando para tener un muy alto rendimiento y arriesgaban a perderse por completo. Al cierre de esta edición el agua ha llegado a algunas zonas pero no a otras, y en otras ya será tarde. En algunas será un gol solo para empatar. Probablemente el resultado esté en el medio pero se recupera la posibilidad de rendimientos aceptables que permitan cubrir los costos y obtener algún margen. La soja se recostó sobre los US$ 490, porque además progresa a buen rimo el cultivo en Brasil, con área récord. En el caso de la cebada las referencias según los distintos esquemas se ubican sobre los US$ 290 por tonelada, en tanto la colza se sostiene en el entorno de los US$ 520. En Chicago la soja también se va aproximando a los US$ 500 para la posición julio 2023, en tanto que el trigo se va ubicando sobre los US$ 320, luego de haber estado cerca de US$ 350. Los datos de alta inflación en Europa siguen alentando a posiciones cautelosas respecto a las materias primas, donde lo más notorio es el fuerte parate que tuvo el mercado de la carne y la fuerte baja de los lácteos en los remates de Global Dairy Trade de este mes. La cifra Para esta zafra se estima un rinde de 2.720 kilos por hectárea para el trigo argentino El mercado sigue expectante de lo que pase con las exportaciones de Rusia y Ucrania, ya que el acuerdo que protege la salida de granos y aceite de Ucrania vence en noviembre. Todo hace pensar que el abastecimiento continuará y que Rusia obtendrá concesiones para exportar sus fertilizantes. Pero es un factor de incertidumbre en el mercado. Hasta el 22 de noviembre la incertidumbre persistirá. El otro factor clave a observar son los daños por inundaciones en Australia pero más importante los daños por sequía en el trigo argentino que en buena parte no podrían reponerse con las lluvias de esta semana. Como variable estructural, subas importantes en los granos parecen depender de una recuperación más estructural de la demanda global que por ahora no parece estar a la vista.