Estas son las empresas en las que quieren trabajar los uruguayos

El amor marcó el pulso de la noche del jueves en el Club de Golf. La consultora Randstad presentó por primera vez su estudio Lovebrand en Uruguay con una producción de lujo que tuvo a Lucía Brocal como anfitriona. Según afirmó la directora de Comunicación, Marketing y Producto de Randstad, Regina Ávila a Café & Negocios el foco del evento estuvo dirigido a acompañar con la experiencia el espíritu del estudio Lovebrand que refleja justamente el amor de las personas por las marcas, pero esta vez no se trata de los clientes o consumidores, sino del amor de quienes aspiran a trabajar en ellas.

El encuentro contó con varios paneles, en el primero de ellos Brocal entrevistó a la CEO de Randstad para Uruguay y Argentina, Andrea Ávila, quien se refirió a los entretelones del estudio en Uruguay y a la importancia de que las organizaciones construyan su marca empleadora. Mas adelante el director de Adminsitración y Finanzas de Randstad para Argentina y Uruguay, Juan Pablo Lara, protagonizó un interesante intercambio con tres referentes de empresas reconocidas por su marca empleadora: Valeria Pardal, CEO de Nestlé, Tomas Gabino Gomez Alzaga, director del Cono Sur de Mondeléz y Diego Wollheim, gerente general de Montes del Plata. Antes de la premiación el auditorio repleto de invitados pudo disfrutar de una reflexión del filósofo y comunicador, Facundo Ponce de León a propósito de la temporalidad.

El estudio sobre marca empleadora de Randstad ya se realiza en 32 mercados en el mundo —que representan a más del 75% de la economía global— y en muchos de ellos desde hace más de dos décadas. En esta oportunidad aterrizó en Uruguay a partir de la consulta a más de 2.000 personas de 75 empresas uruguayas. En este marco se definieron los cinco factores más importantes para los postulantes a la hora de buscar un empleo: ambiente de trabajo agradable, seguridad laboral, salario y beneficios atractivos, desarrollo profesional y equilibrio entre trabajo y vida personal.

Los sectores de actividad que resultaron más votados fueron: el sector pharma, la tecnología, los bancos, consumo masivo y la construcción.

El top 10

Según Lovebrand de Randstad estas son las 10 empresas más atractivas para trabajar en Uruguay:

1 Scotiabank 2 IBM 3 Megalabs 4 Santander 5 Mercado Libre 6 Itaú 7 Merck 8 BBVA 9 Sabre 10 Coca-Cola Femsa

Un nuevo paradigma: ¿Qué buscan los empleados?

“Vivíamos en el paradigma la empresa elige al candidato, ahora el candidato también elije a la empresa”, sostuvo durante el encuentro la CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, Andrea Ávila.

A propósito el estudio ofrece algunas pistas acerca de qué buscan estos candidatos. Por ejemplo afirma que no menos del 81% considera que los beneficios no materiales son muy importantes.

A su vez, casi nueve de cada diez empleados creen que es importante que se les brinde la oportunidad de reciclar y perfeccionar sus conocimientos.

El bienestar y los beneficios de salud mental en el trabajo resultan importantes para más de la mitad de los consultados y, según consta en el reporte, la igualdad y la diversidad son casi tan importantes como el bienestar, pero no suelen desanimar a los trabajadores si un empleador no las ofrece. En otras palabras, por el momento, la diversidad y la inclusión no son una necesidad importante para los trabajadores, sino más bien un valor añadido de un empleador.

Marca empleadora: el desafío de conquistar a los trabajadores

Más allá de las empresas que fueron premiadas el gran valor del estudio radica en un informe que la consultora Randstad le otorga a cada una de las empresas que participaron del estudio. Así lo explicó la CEO de Randstad, Andrea Ávila, a Café & Negocios: “Los reportes les van a dejar información sobre los 10 factores que han sido evaluados por los candidatos, van a poder saber cómo los ven los candidatos. Por ejemplo, en cuanto a mi ámbito de trabajo, si estoy primero o si lo tengo en el subsuelo; también permite saber cómo está la empresa contra su propio sector y contra otros sectores que, quizás no son competidores directos, pero que hoy te están sacando el talento que querés retener". Con toda esa información las empresas pueden tomar acciones concretas para mejorar su marca empleadora.

"La marca empleadora es uno de los activos intangibles más importantes que tiene la empresa", señaló la CEO de Randstad y enfatizó que a pesar de todas las inversiones que pueda hacer una empresa, las personas son las que realmente hacen sustentable a una empresa.

Pero esto no es solo una cuestión reputacional, sino que impacta directamente en las finanzas de las organizaciones. En uno de los bloques del encuentro, Ávila destacó que "trabajando en marca empleadora vamos a reducir nuestros costos de contratación en un 10%, esto es estadístico; y si tenemos una propuesta de valor consistente vamos a lograr retenerlo".

Según la información relevada por Randstad los mejores empleadores son valorados principalmente de acuerdo con su situación financiera, además de su buena reputación. Los empleadores podrían tener esto en cuenta al comunicar sus valores, ya que esto ayudará a atraer más candidatos.

Cambia, todo cambia

En el estudio Lovebrand, Randstad evidencia cómo suceden los procesos de cambios en las organizaciones. El equilibrio entre la vida familiar y profesional es la principal razón para cambiar de empleo, de hecho el 55% de los consultados cambiaría de trabajo si eso le permitiera mejorar dicho balance.

Otros motivos son: una remuneración demasiado baja, la falta de oportunidades para el desarrollo profesional y la falta de desafíos.

Las redes sociales son el medio que más utilizaron las personas para cambiar de empleo, siendo uno de cada tres trabajadores (34%) los que las utilizan, según el informe.