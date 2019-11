Este sábado 16 saldrán a la venta los Criollos de La Invernada

El 30º remate anual de los Criollos de La Invernada, de Plácido Martins SA se hará a partir de la hora 18 de este sábado 16 en el local Cecade, en Montevideo.

Con la conducción de Zambrano & Cía, se rematarán 45 Criollos entre yeguas de manada, yeguas de andar y padrillos. Además, para celebrar los 30 remates, la cabaña venderá todas las hembras de la generación 2014.

German Sapelli, responsable del Departamentos de Equinos de Zambrano, comentó a El Observador que, al ser el remate N° 30 tiene la particularidad que se van a rematar “todas las hembras nacidas en el 2014 en la cabaña”.

“Van a haber 39 yeguas de andar, tres yeguas de manada y tres padrillos. Va a ser un remate grande y realmente muy interesante”, indicó.

La financiación será con el banco ITAU. Se dará un plazo de 21 cuotas en dólares y sin intereses.

La venta será transmitida en vivo por TV e internet por Campo TV y Rural UY. También se podrá seguir la transmisión por los canales 661 y 1661 de DirecTV.

El flete será gratis para toda la oferta y para todo el país.

Ya está disponible el sistema de las preofertas. Para utilizar la herramienta, debe dirigirse al portal de la firma rematadora (zambrano.com.uy).

Al preofertar participa por un premio de US$ 6.000 repartidos en US$ 3.000 al primero, US$ 2.000 al segundo y US$ 1.000 al tercero.

Por más consultas de la oferta y por armado de pedigrís, consultar a Germán Sapelli, al teléfono 099 743 434.

Catálogo

La Invernada by El Observador on Scribd