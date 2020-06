Este será el último año de Igor Yebra al frente del Ballet Nacional del Sodre

A mediados de 2017 una noticia sacudió al Ballet Nacional del Sodre (BNS). Julio Bocca, quién en 2010 tomó las riendas de la dirección, impulsó a la compañía de danza estatal y la proyectó internacionalmente, renunció a su cargo de director. Sobre finales de ese mismo año, en conferencia de prensa, Bocca comunicó que el español Igor Yebra sería su sucesor a partir de 2018 y aseguró: "Se mantendrá la excelencia".

Pero a dos años de haber llegado a Uruguay para dirigir el BNS, se le comunicó a Yebra que el próximo año no continuará en la compañía. Martín Inthamoussú, presidente del Consejo Directivo del Sodre, dijo a El Observador que el director tiene vigente un contrato hasta el 31 de diciembre que no será renovado por decisión del ministro de educación y Cultura, Pablo da Silveira.

Camilo dos Santos

Según Inthamoussú, el ministro está decidiendo quién será la persona que tomará la dirección a partir de 2021. Consultado por los motivos que llevaron a Da Silveira a decidir no renovarle el contrato a Yebra, el coréografo y exdirector de las Escuelas de Formación Artística del Sodre aclaró que no tuvo que ver con un tema de rendimiento, tampoco con una cuestión presupuestal o de costos. "No hay un motivo de algo particular con él. No tiene nada que ver con su gestión. Son decisiones organizacionales, el ministro está haciendo en una reestructura", expresó.

El presidente del Sodre subrayó que no se trata de un cese sobre el cargo de Yebra, "porque él viene haciendo un gran trabajo y seguirá haciéndolo por el resto del año, que sigue al mando de la compañía".

El nombre de Yebra llegó a las anteriores autoridades del Ministerio de Educación y Cultura sugerido por Bocca. Aunque entre las principales opciones de sucesores que en aquel momento manejó el argentino se encontraba María Noel Riccetto. Pero en 2017, si bien la bailarina proyectaba su retiro del escenario, no lo tenía aún como algo inminente.

En setiembre de 2017, en diálogo con el programa radial No toquen nada, Bocca deslizó la posibilidad de volver a estar al frente del ballet “cuando esté todo cambiado”.