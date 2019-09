Este viernes se verá la "micro luna llena": ¿qué es y a qué hora se verá en Uruguay?

El próximo viernes 13 de setiembre ocurrirá un fenómeno conocido como "micro luna llena", momento en el que se verá la luna llena 14% más pequeña de su tamaño aparente. ¿Cada cuánto y por qué es que sucede este fenómeno?

Raúl Salvo, director del Observatorio de Montevideo desde marzo de 2019, afirmó en una entrevista con Cromo que el fenómeno que se conoce como micro luna ocurre todos los meses, cuando el satélite de la tierra, que tiene una órbita elíptica, orbita en su punto más lejano de la tierra, momento que es conocido como apogeo. La rareza se encuentra en que "justamente toca esta luna llena en el momento del apogeo", afirmó. Por esto el nombre de "micro luna llena".

Salvo reconoció que hace poco se habla de "micro luna" en Uruguay, término que según sus conocimientos proviene de Estados Unidos, donde este fenómeno es conocido como "luna de cosecha", ya que en tiempos antiguos sin electricidad los que vivían de la cosecha tenían más tiempo (25 minutos aproximadamente) para trabajar gracias a este evento.

La micro luna llena adquiere más reconocimiento porque ocurre cerca del equinoccio de setiembre, que da paso a la primavera en el hemisferio sur, y al otoño en el hemisferio norte.

Salvo informó que la micro luna llena se va a ver entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, con el punto de mayor apogeo a las 1:33 de la madrugada del sábado. "Aunque horas antes ya va a estar casi 100% iluminada, a esa hora ya estará casi totalmente iluminada y alejada", afirmó.

El también profesor de astronomía contó que la nubosidad es prácticamente lo único que puede llegar a impedir ver el fenómeno. "En Uruguay no hay mucho más que eso, en otros países pueden impedir la visión del cielo cenizas volcánicas pero acá no pasa. Y bueno, Dios quiera que no pero también los incendios por el humo", dijo.

Accuweather

Según pronósticos del portal climático Accuweather, para la madrugada del viernes al sábado se espera un 0% de nubosidad, por lo que no habría problemas para avistar el fenómeno que hace que se vea más chica a la luna llena.

El planetario no está disponible para su vista

Planetario de la Ciudad de Montevideo

Alejandro Castelar, del Planetario de Montevideo, informó en una entrevista con Cromo que el edificio se encuentra cerrado para el público debido a la remodelación digital de sus instalaciones, en marco de un proyecto conocido como "Planetario Digital".

Según el también profesor de astronomía, "la reapertura estaría prevista para fin de año, de modo que no hay ninguna actividad para este fenómeno en particular", agregó.

En la página oficial del planetario informa que el proyecto consta de la instalación de seis proyectores 8K, 157 butacas, acondicionamiento de aire y sonido 5.1. Así, Castelar afirma que el planetario pasa "de lo mecánico a lo digital".