Estiman que nueva planta de agua potable de OSE en Arazatí costará US$ 30 millones más

El proyecto Neptuno, que se desarrollará en Arazatí, San José, demandará una inversión de más de US$ 280 millones, unos US$ 30 millones más que el costo inicial estimado.

La iniciativa, que consiste en la construcción de una nueva toma de captación de agua bruta en el Río de la Plata, una nueva planta potabilizadora, una estación de bombeo y una nueva tubería aductora de 80 kilómetros hasta el sistema de Montevideo, tenía prevista en principio una inversión de US$ 250 millones.

El denominado proyecto Neptuno nace de una iniciativa privada presentada por un consorcio uruguayo integrado por las empresas Saceeem, Berkes, Ciemsa y Fast y fue anunciado en marzo de 2021 por el presidente, Luis Lacalle Pou, ante la Asamblea General.

El presidente de OSE, Raúl Montero, dijo este martes en diálogo con Carve que el costo de la inversión será de más de US$ 280 millones debido a “algunas cosas que se han ido sumando”.

“Optamos por un caudal de 229 mil metros cúbicos por día, aproximadamente el 30% de los 700 mil que puede llegar a producir Aguas Corrientes (la planta desde hoy se abastece la zona metropolitana). Optamos por una tubería que era la más grande de todas alternativas”, explicó el jerarca.

Según Montero, la cifra de US$ 280 millones es “cuatro veces lo que OSE tiene previsto invertir en líneas generales”, ya que el ente destina unos US$ 70 millones a ese rubro. Además, es más de la mitad del presupuesto del organismo, que es de unos US$ 400 millones.

“También coincide con nuestra deuda. Tomamos OSE con un poquito más de US$ 400 millones; ahora está en US$ 360 millones porque no hemos tomado préstamos y hemos pagado el servicio de deuda. Eso da un poco la escala del proyecto en cuanto a la economía de nuestro organismo y también a la economía del país”, apuntó el jerarca.

En lo que refiere a financiación, Montero sostuvo: “No tenemos plata y no queremos generar deuda pública”. En ese sentido, dijo que “los privados financian y construyen. Mientras nosotros pagamos ellos (por los privados) pueden operar la planta de producción”.

Diego Battiste

Balneario Arazatí, lugar donde se construirá la nueva planta de agua potable

Al ser consultado sobre de dónde obtienen los privados rédito económico en cuanto a la operación de la planta, el presidente de OSE respondió: “De ahí tiene que surgir un pago anual. Ese pago anual tiene que cubrir los gastos de construcción y los gastos de operación y mantenimiento de la planta. Gastos de operación y mantenimiento que tendría OSE también si la operara, o sea, producir agua tiene costo de energía eléctrica, de productos químicos y de personal”.

El privado que se haga cargo lo hará por entre 25 y 30 años y estará dedicado a la potabilización de agua. OSE, por su parte, pagará por el servicio prestado y por la obra y se encargará de la distribución de esa agua.

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, en declaraciones al programa Quién es Quién de canal 5 y Diamante FM, había señalado que con el proyecto Neptuno se garantiza “por 50 años el abastecimiento en cuanto a cantidad de agua potable a Montevideo”.

El ministro dijo que llegó a un acuerdo con Lacalle Pou, para que a finales de junio de 2022 se realice un llamado a interés público.

Según explicó Peña, la intención es que el consorcio de empresas que tuvieron la iniciativa presenten el proyecto y de esa forma obtendrán “una ventaja que le da la administración que va del 5% al 20% —aún no se definió— y luego se llama a un proceso competitivo donde este consorcio tiene una ventaja pero no le asegura ganar”.