Esto es todo lo que se podrá ver en Netflix en mayo

Netflix ya publicó cuáles serán los estrenos principales de series y películas en mayo. Entre lo más destacado del mes, están: la serie de superhéroes El Legado de Júpiter, las segundas temporadas de Love, Death & Robots y ¿Quién mató a Sara? y la esperada temporada 5 de Outlander.

En cuanto a películas, se viene el estreno de La mujer en la ventana, un thriller psicológico con Amy Adams, Julianne Moore y Gary Oldman que apuesta a estar entre lo más visto en el mes. Anna Fox (Adams) es una psicóloga infantil agorafóbica que pasa el tiempo observando por la ventana a la familia perfecta que vive enfrente de su casa en Nueva York. Su vida cambia por completo cuando, por accidente, es testigo de un horroroso crimen.

La mujer en la ventana

Series

1 - Bajo cubierta: Temporadas 3 y 4 (1/5)

A bordo del lujoso yate Eros, los nuevos miembros se unen a la tripulación y se preparan para otra temporada con grandes desafíos. De camino a las Islas Vírgenes Británicas, el equipo de cubierta atiende a un grupo de pasajeros tan adinerados como exigentes: desde galanes y videntes hasta un caniche.

2 - Selena: La serie - Parte 2 (4/5)

Mientras se acerca a la cima de su carrera, Selena se enfoca en cumplir otros sueños más allá de la música: pasar tiempo con su familia y ser fiel a sí misma.

Selena, la serie

3 - El legado de Júpiter (7/5)

Ellos son la primera generación de superhéroes. Pero cuando deben traspasar la responsabilidad a sus hijos, las reglas ya no son las mismas. Y las cosas se ponen tensas.

4 - La chica nueva: Temporada 2 (7/5)

Nanno está de vuelta para repartir el karma entre los alumnos y docentes de distintas escuelas. Pero esta vez, no estará sola...

5 - The Bold Type: Temporadas 1, 2, 3 y 4 (8/5)

Tres milennialls que trabajan en una revista femenina lidian con sus carreras, amoríos, amistades y la vida en Nueva York mientras intentan construir su identidad.

6 - Outlander: Temporada 5 (11/5)

La Revolución de las Trece Colonias es inminente, y Jamie debe tomar partido. Por otro lado, Claire innova como médica y Brianna hace frente a una revelación alarmante.

Outlander

7 - La familia Upshaw (12/5)

Una familia de clase trabajadora de Indiana se esfuerza por tener una vida mejor y un hogar feliz lidiando con los problemas cotidianos con una gran dosis de humor.

8 - Amor Invitados Especiales: matrimonio y divorcio (13/5)

Todo se derrumba para tres mujeres con una exitosa carrera en la radio y matrimonios que, si bien parecen ser perfectos, están llenos de problemas.

9 - Love, Death & Robots: Temporada 2 (14/5)

Vuelve esta serie de antología ganadora del Emmy con nuevas historias provocadoras, que van desde aventuras en planetas lejanos hasta encuentros extraños cerca de casa.

Love, death & robots

10 - Lo que vi: Temporada 3 (14/5)

Una mansión aterradora. Una melodía inquietante. Un gato demoníaco. Cuando las personas reales comparten sus historias de terror, lo que da más miedo es la verdad.

11 - The real housewives of New York City: Temporadas 3 y 4 (15/5)

¡Caras nuevas! Sonja y Jennifer se suman al desfile de compromisos familiares, ambiciones profesionales y eventos sociales de estas fabulosas amas de casa de la Gran Manzana.

12 - ¿Quién mató a Sara? Temporada 2 (19/5)

Para concretar su venganza, Álex tendrá que adentrarse en la oscura psique de su hermana y aceptar el hecho de que nunca conoció a la verdadera Sara.

13 - Special: Temporada 2 (20/5)

Ryan, distanciado de su madre, continúa explorando el mundo por cuenta propia, con todos los altibajos que la vida le depara en el camino de la madurez.

14 - El vecino: Temporada 2 (21/5)

Justo cuando Javi cree que ya tiene asegurado su lugar como superhéroe de la Tierra, debe hacer frente a visitas extraterrestres.

15 - Mudanzas al cielo (14/5)

Un joven con Asperger y su tío exconvicto hacen limpiezas traumáticas: ordenan la vida de quienes parten para que sus seres queridos conozcan esas historias no contadas.

16 - El método Kominsky: Temporada 3 (28/5)

Sandy lidia con una dura pérdida, una desalentadora obligación financiera, una importante reunión y un gran impulso en su carrera.

El método Kominsky

17 - Lucifer: Temporada 5 Parte 2 (28/5)

Lucifer protagoniza un regreso tumultuoso a la Tierra con la esperanza de arreglar las cosas con Chloe. Una vez más, el destino mete la cola.

Películas

1 - Machuca (1/5)

Los niños que viven en mundos opuestos entablan una improbable amistad y crecen juntos en el turbulento Chile de 1973.

2 - Monstruo (7/5)

Un talentoso adolescente implicado en un robo que acabó en homicidio debe luchar por demostrar su inocencia enfrentándose a un sistema judicial que ya lo considera culpable.

3 - El baile de los 41 (12/5)

Un congresista gay se casa con la hija del presidente de México, pero se involucra con un joven en un bar clandestino y se desata un escándalo público con consecuencias privadas. Basada en una historia real.

4 - La mujer en la ventana (14/5)

Atrapada en casa, una psicóloga agorafóbica se obsesiona con sus nuevos vecinos... Y con resolver el brutal homicidio que observa a través de la ventana.

Terminator 2

5 - Terminator 2: El juicio final (16/5)

Un nuevo y despiadado androide llega del futuro para asesinar al joven John Connor, pero también aparece un Terminator reprogramado para protegerlo.

6- Milagro azul (27/5)

Para ayudar a su orfanato de escasos recursos, un hombre y un grupo de jóvenes se asocian con el gruñón capitán de un barco para competir en un lucrativo torneo de pesca.

(El cronista)