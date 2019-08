Estos son los ganadores del 49° premio Montevideo de artes visuales

Los ganadores del 49° premio Montevideo artes visuales fueron presentados este viernes y sus obras ya están exhibidas en el Centro de Exposiciones Subte. El certamen en el que la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) premia artistas contemporáneos volvió al ruedo en 2017 luego de pasar por una pausa de 10 años y, ahora, se celebra de forma bienal.

Hoy a las 19 horas, inauguración del 49º Premio Montevideo de Artes Visuales.

El primer premio – por un monto de US$ 300.000– se lo llevó el artista plástico y poeta Fernando Foglino con su obra Evidencia. El segundo (US$ 175.000) fue para Las cosas que fueron y las cosas que casi fueron de Anaclara Talento y el tercero (US$ 125.000) para La Fuente de Javier Abreu.

Por su parte, el Colectivo Z fue premiado como colectivo emergente por Experimentos con la verdad: anotaciones sobre cómo elaborar melodramas y Agustín Sabella y Manuela Aldade recibieron menciones honoríficas.

El jurado compuesto por Valeria González, Fernando Gaspar y Enrique Badaró se encargó de seleccionar entre un total de 136 propuestas a las 36 que son exhibidas en el Subte y las ganadoras. Los artistas habían presentado previamente sus obras que como máximo podían ser tres y no podían exceder los cinco años de antigüedad; la temática fue libre.