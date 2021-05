Exdirector blanco de AFE al cruce de Cosse por “plagio” y “apropiarse” de tren a Progreso

El exdirector blanco de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) y actual diputado nacionalista por Canelones, Alfonso Lereté, salió al cruce de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, luego de que la jefa comunal planteara al transporte ferroviario de pasajeros de Montevideo a Progreso como uno de los cuatro pilares de los corredores de movilidad metropolitanos que presentó tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou.

“Yo lo digo con todas las letras. Cosse lo que hace es un plagio. Es un plagio desde el punto de vista de gobierno, porque no quiero pensar que no está informada, y que su grupo de asesores no le informó lo que está haciendo el gobierno nacional y AFE. En el anterior período y en este la idea siempre fue mantener el tren de pasajeros. Eso está clarísimo. Siempre fue así y nunca se dudó de que no se iba a restablecer el tren de pasajeros”, dijo Lereté a El Observador.

Para el dirigente blanco de Canelones, “lo que hace la intendenta de Montevideo es apropiarse de un tema que ya se había planteado en el directorio anterior de AFE”. “El directorio lo tiene también como algo propio y en su momento cuando lo integramos como oposición habíamos planteado como un tema concreto el tren de cercanías para aquellos lugares que no sobrepasan los 50 kilómetros de Montevideo y pueden desagotar los horarios o cuellos de botella”, agregó.

La línea de tren de pasajeros desde Montevideo a la estación 25 de agosto, que pasa entre otras ciudades por Las Piedras y Progreso, dejó de funcionar en 2019 por la construcción del Ferrocarril Central. En ese momento fue anunciado que una vez inaugurada la infraestructura que transportará cargas para UPM, esas vías también serían utilizadas para retomar el transporte de pasajeros.

El tema volvió a estar sobre la mesa luego de la reunión del 20 de abril entre Lacalle Pou, Cosse y los otros dos intendentes frenteamplistas: el canario Yamandú Orsi y el salteño Andrés Lima.

Luego del encuentro la IMM difundió un documento en el que plasmó 10 iniciativas bajo el título “Propuestas para enfrentar la pandemia y la reactivación económica”.

En relación a la movilidad, el documento planteó que “la situación actual requiere un cambio estructural asociado a una visión de largo plazo donde todos los actores nacionales y departamentales involucrados estén alineados y lleven adelante un trabajo conjunto”. Y propuso trabajar sobre cuatro ejes, entre los que incluyó el de la Estación Artigas en Montevideo – Las Piedras - Progreso, bajo la utilización de “la nueva vía del Ferrocarril Central”.

“La multimodalidad interconectada es la principal estrategia propuesta que se basa en dos componentes principales: una estructura de troncales y sistemas alimentados basados en vehículos de alta capacidad eléctricos y la incorporación del tren de pasajeros entre Montevideo y Progreso previsto en el contrato de la obra del Ferrocarril Central, integrando el mismo al STM”, sostuvo el documento publicado por la IMM.

“En el Eje Estación Artigas donde se incorpora el modo ferroviario, se estima que los traslados Montevideo - Las Piedras que en bus demoran 75 minutos, en tren demorarán 30”, agregó el texto en otro pasaje.

Lereté insistió con que una vez operativa la vía férrea “se van a utilizar los surcos horarios para que en determinadas horas y en determinado tiempo lo utilice UPM para sus 16 viajes diarios, pero después el resto de los surcos horarios quedan libre para la carga de AFE y para el tren de pasajeros”.