Exitosa colocación de fideicomiso para recambio de luminarias en Canelones por US$ 45 millones

El fideicomiso financiero Financiamiento Recambio de Luminarias de Canelones I -de República Avisas como fiduciario, Ebital SA como fideicomitente y con la Intendencia de Canelones como beneficiario residual- emitió títulos de deuda esta semana por un valor nominal de 322, 7 millones de unidades indexadas (UI), un monto cercano a los US$ 36 millones. El precio medio de la emisión fue 124,275, lo que determinó una obtención real de fondos de US$ 45 millones.

La emisión estuvo dirigida a reunir los recursos necesarios para mejorar la iluminación de las calles del departamento de Canelones.

La colocación se concretó a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Los títulos de deuda son a un plazo de 19 años y van a abonar una tasa de interés anual del 6% con pagos de capital e intereses que se realizarán en 18 cuotas anuales, iguales y consecutivas en UI. El inicio de pago de capital comenzará en abril de 2022.

La suscripción se realizó en un primer tramo competitivo para inversores institucionales mediante una licitación por precio. El monto licitado en el primer tramo inicialmente era de 290.430.000 UI, unos US$ 32,5 millones (el 90% de la emisión) y recibió ofertas por 616.000.000 UI, equivalentes a unos US$ 69 millones, con precios que oscilaron entre 118,81 y 128,35.

Con los datos obtenidos del mercado en ese tramo el emisor calculó el precio promedio ponderado equivalente al 90% de la emisión, que fue de 124,44, y sobre esa base se fijó el precio para el tramo no competitivo por el restante 10%de la emisión. En esa segunda etapa de la emisión -orientada a pequeños ahorristas que pudieron suscribirse por montos entre 1.000 UI y 500.000 UI- se recibieron ofertas por 231.000 UI, equivalente a unos US$ 26 mil. El saldo restante del tramo no competitivo que no fue demandado se adjudicó en el tramo competitivo. Los precios adjudicados finalmente en el tramo competitivo oscilaron entre 122,7 y 128,35, determinando un precio medio de 124,275, que brinda una TIR estimada de 4,3% anual para los inversores.

Ahorro en consumo del 50%

La finalidad del fideicomiso es la extinción del Financiamiento Renmax y Financiamiento GLT y otros costos incurridos por Ebital para la obra, y adicionalmente continuar con el desarrollo de la obra de recambio de luminarias efectuada por Ebital a la Intendencia de Canelones en el marco de la licitación. Los trabajos incluyen el recambio a luminarias LED e incorporación de sistema de telegestión que permite el monitoreo online de la totalidad de luminarias a recambiar, así como el suministro e instalación de puestos de iluminación tecnológica.

Ebital transfiere los créditos cedidos al fideicomiso a los efectos de que con su respaldo el fiduciario proceda a ofrecer y emitir bajo régimen de oferta pública títulos de deuda. Una vez cancelados los títulos de deuda y demás obligaciones derivadas del contrato de fideicomiso, el fiduciario deberá transferir los bienes del patrimonio fiduciario remanentes, de existir, al beneficiario residual (Intendencia de Canelones).

Los créditos cedidos provienen del importe proveniente de la recaudación de la Intendencia de Canelones por la tasa de alumbrado público y los importes provenientes de subsidios para la extensión y fomento de la eficiencia energética en el alumbrado público.

El presidente de Ebital, Elbio Olaizola, dijo a El Observador que es la primera vez que la empresa realiza una emisión de este tipo. En 2013, Ebital había participado del fideicomiso de oferta pública para la construcción de las Torres del Nuevocentro. El ejecutivo indicó que la obra incluye el recambio de 75 mil luminarias en el departamento canario, cuyo avance de obra hoy ronda el 50% y tiene como meta culminar en agosto de 2021.

La nueva tecnología de iluminación LED -con la tecnología de la compañía Philips- permite un ahorro del consumo del 50% en promedio versus el sistema anterior. Precisamente, los ahorros en el consumo de energía es lo que permite el repago de la obra en un plazo de 20 años con dos de gracia.

En la operación, Bevsa actuó como entidad representante y registrante, mientras que el agente fiduciario fue República Afisa, el agente estructurador fue Gletir Corredor de Bolsa SA, mientras que el beneficiario residual es la Intendencia de Canelones. La emisión fue calificada con BBB.uy por Care calificadora de riesgo SRL y también tuvo la participación del estudio Olivera Abogados.

El gerente de operaciones de mercado de Bevsa, Agustín Gattás, destacó el resultado de la operación y valoró el papel que la bolsa ha cumplido para hacer posibles inversiones claves para la infraestructura del país.

“Estamos orgullosos de brindar un ámbito profesional y transparente a los inversores y emisores, beneficiando al mismo tiempo al país y a quienes buscan obtener acceso y prestar fondos en el mercado de capitales”, apuntó.