Exitosa comercialización de los Criollos de Primavera

Después de la excelente e inédita experiencia de la venta virtual las Criollas de La Quebrada, de Aznárez Elorza Hnos; y Santa María, de Carlos Parietti, volvieron a la pista de la Rural del Prado en el que fue el 25° remate.

El martes 5 se combinó lo realizado en la 24ª venta con las modalidades tradicionales y se consiguió un promedio general de U$S 4.390 por el 100% de la oferta, compuesta por yeguas y potrancas seleccionadas de las prestigiosas cabañas.

La lobuna Pora Bonifacia, de Santa Maria, se vendió a US$10.080 y se va para Paraguay. pic.twitter.com/MeyNaiPVYJ — El Observador Agro (@ObservadorAgro) November 5, 2019

El evento, conducido por Dutra Hermanos e Indarte & Cía, contó con la trasmisión de Campo TV y con mucho público presente en las instalaciones.

Juan Andrés Dutra, director de Dutra Hnos, dio comienzo al remate y en el tercer lote subastado el criador paraguayo Fernando Samaniego compró el precio máximo de la subasta, una magnífica lobuna de Santa María, Porá Bonifacia, a U$S 10.080.

Los negocios se fueron sucediendo con mucha agilidad y a muy buenos valores consiguiendo una colocación total, con compradores de todo el país y de Paraguay, y recibiendo ofertas desde Argentina, Brasil, Perú y hasta de Europa.

Valores

Los precios fueron los siguientes: las yeguas de pedigrí alcanzaron un máximo de US$ 10.080 y promediaron U$S 4.710. Las potrancas promediaron US$ 3.960 y tuvieron un máximo U$S 6.660.