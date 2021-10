Expertos no creen que los niños tengan que volver a la educación virtual a pesar del repunte de casos

Al principio de la pandemia los niños, en medio de un desconocimiento general sobre el virus, se quedaron en sus casas como todos y estudiaron desde la virtualidad. Luego los expertos concordaron en que la incidencia de casos en niños era muy baja, y la prevalencia de casos graves era incluso menor, por lo que se flexibilizaron algunas medidas, a pesar de que en Uruguay la presencialidad estuvo mucho tiempo lejos de las aulas escolares debido al pico de casos a principios de 2021.

Cuando la situación epidemiológica mejoró, desde principios de junio, fue por la vacunación. Con los números más livianos, la educación presencial volvió a pleno, pero las vacunas no llegaron a los menores de 12 años, que quedaron en medio de una población segura desde lo sanitario, y la llegada de la predominancia al país de la cepa Delta, que desplazó definitivamente en octubre a la P1.

Desde el 26 de octubre Uruguay volvió a tener más de 200 casos por día, ayer ya por tercer día consecutivo. Hay 1.993 casos activos, al borde de un número 2.000 que no aparece desde el 31 de julio. Y el Ministerio de Salud Pública enfoca a un grupo mayoritario: los menores de 12 años, que no se pueden vacunar, y en menor medida los no vacunados por decisión propia.

Presencialidad en cuestión

Este jueves Mario García, intendente de Lavalleja –el departamento más complicado con 94 casos activos y 20,74 casos promedio por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días–, pidió a las autoridades de la enseñanza volver a las clases virtuales del 29 de octubre al 5 de noviembre en las escuelas urbanas. Además, decretó la suspensión de celebraciones infantiles, actividades deportivas y recreativas en lugares cerrados.

Con esta decisión, la discusión de volver de manera transitoria a las clases virtuales en las escuelas volvió a entrar en el debate público y político.

El infectólogo Álvaro Galiana aseguró a El Observador que en este momento no recomendaría "suspender las clases", pero aclaró que sería necesario si ocurre un “riesgo de aumento más marcado”. "Si bien son poco frecuentes los casos graves", explicó, entiende que "hay niños con factores de riesgo" –asma, diabetes, problemas cardiacos, obesidad– que "normalmente concurren a la escuela".

Aunque remarcó que esos niños "son pocos", expresó que "decir pocos o muchos es peligroso", porque "es 1 en 1.000, pero si son 10.000 ya son 10 niños" con posibles problemas ante la enfermedad.

En suma a esto, Galiana cree que hoy en día "sería un peligro hacer un cumpleaños infantil", y que "es recomendable que se suspendan" las aglomeraciones de menores de 12 años, como campamentos y actividades grupales.

"Antes los niños no se infectaban en las escuelas, generalmente lo hacían en sus casas. Ahora ocurre un cambio de paradigma, los números absolutos de casos en niños van en aumento y se vuelven predominantes", indicó el infectólogo.

"Es mucho más nocivo encerrarlos"

Galiana hizo referencia a una enfermedad post covid que también afecta a los niños que, a priori, son sanos, y han transcurrido sin complicaciones el coronavirus: el Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (MIS-C, por sus siglas en inglés). Entre 15 días y 3 meses después de pasar la enfermedad, los niños pueden presentar una inflamación de órganos que pueden generar problemas cardiacos que requieren cuidados intensivos. De todos modos, esos casos son muy infrecuentes.

Elsa Tangari, cardióloga infantil y pediatra intensivista, explicó a El Observador que estos casos muestran una mejora con tratamiento en una semana y tienen un 0,6% de prevalencia entre los niños. Tangari, que trabaja en los hospitales Pereira Rossell, Casa de Galicia y Americano, trató ocho casos, de los que el 100% necesitó ingresar a un CTI, y todos "presentaron una evolución satisfactoria", según un informe que realizó y aún no fue publicado.

Aunque vio otros casos de menores de 12 años en cuidados intensivos por afecciones respiratorias graves, la pediatra analizó que a los niños el covid "les toca leve, muy rápido", en comparación a los adultos, que representan cuadros más graves.

Tangari declaró que a pesar de este repunte de casos la situación “no nos está generando preocupación", porque los niños "no están entrando a CTI” a causa del virus. Hace "más de un mes" no ven a nadie con MIS-C porque los estudios demuestran que aparece cuando ocurren los "picos de casos", tendencia que sucedió tanto en Uruguay como en países europeos, aseguró la doctora.

Desde su punto de vista a los niños "es mucho más nocivo encerrarlos que volver a escuelas", porque "son peores los efectos de encierro", que las posibles complicaciones que les pueda generar el coronavirus. Entre los posibles problemas de aislar a los menores Tangari contó que se encontraron intentos de suicidio y trastornos de la conducta alimenticia.

Por su parte la intensivista pediatra Stella Dogliotti explicó a El Observador que, en sus lugares de trabajo (Pereira Rossell y Hospital Británico) tuvo "por covid agudo en CTI a 1-2 menores, con comorbilidades", y confirmó que tuvo casos de MIS-C. Sin embargo, afirmó que "no es necesario aislar" a los niños. "Por la enfermedad no pasa nada, tampoco son los que contagian más, la prevalencia es menor", y "con la vacuna no sería necesario. Si hay menos casos en general va a haber menos casos en niños".

"Hay que vacunar"

El martes la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos valoró positivamente la vacuna Pfizer para menores de entre 5 y 11 años, lo que abre la puerta a una futura vacunación en Uruguay de escolares.

El jueves el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró en conferencia de prensa, tras confirmar un nuevo acuerdo de 3.7 millones de vacunas con Pfizer, que el gobierno tiene una cláusula para comprarle a la empresa el tipo de dosis necesario para los niños, en caso de que la Comisión Nacional Asesora de Vacunas aprobara su aplicación en Uruguay. Según los cálculos del Estado, hay 290.000 niños en el Uruguay en ese rango etario.

Para el infectólogo Galiana "los riesgos de la vacuna son mucho menores que los de la enfermedad". En el caso más cercano en la práctica, los adolescentes vacunados con Pfizer, han surgido "algunos casos de miocarditis en niños mayores de 12 años, pero pocos", por lo que si pone los contextos en la balanza "vale la pena".

"En mayores de 12 hasta que no se puso la vacuna el virus no paró. Las medidas no farmacológicas funcionaron marginalmente. Hasta que no llegó la vacuna no bajaron los casos”, explicó Galiana, y agregó que "protegemos chiquilines con factores de riesgo, también prevenimos síndromes post covid".

Para Dogliotti "sin dudas hay que vacunar", más si se da la aprobación definitiva de la FDA. Para ella la prueba está en que "no hemos tenido casos en CTI de adolescentes por vacunación".