Explosión en Pocitos: ¿por qué estallan los calefones y cómo hacer para evitarlo?

La madrugada del 25 de diciembre en Pocitos se vio sacudida cuando una explosión ocurrió en un edificio ubicado en las calles Benito Blanco y Massini. El incidente, que dejó a una mujer herida de gravedad, fue causado por el estallido de un calefón de uno de los apartamentos del edificio.

Fuentes de Montevideo Gas confirmaron a El Observador que se trató de un termotanque eléctrico de 60 litros, que explotó debido a un fallo en la "válvula de corte", o de seguridad, del aparato eléctrico.

Ricardo Riaño, director de Bomberos, expresó por su parte que el destacamento está "tomando actas" a las personas que estaban en el lugar de los hechos, y todavía no se pudo determinar la causa del accidente.

Sin embargo, Riaño también se refirió a la "válvula de seguridad" como una de las causas principales "en la gran mayoría" de las explosiones de calefones, ya sean a gas o eléctricos. Esta problemática se relaciona con el "termostato", que funciona como una "aguja de temperatura" que limita que el agua se caliente por encima de lo recomendable.

"Si el termostato no corta y sigue, el agua se transforma en vapor, que si no encuentra una salida en la válvula de seguridad se genera la explosión física", detalló Riaño. Es como una caldera: el vapor comienza a acumularse en el tanque, y si no tiene una salida o no se detiene comienza a realizar un "ruido de presión" (que es la ebullición); la válvula debería liberar el vapor, continuó el director, pero si no lo hace se recomienda "abrir cualquier llave de agua caliente de la casa para liberar esa presión".

La válvula tiene fecha de vencimiento, y "debe cambiarse" en los tiempos que marca cada artefacto para un correcto mantenimiento de los calefones, agregó.

Este no es el único desperfecto que puede sufrir un termotanque: aquellos calefones que se nutren de agua con magnesio pueden generar "residuos", o una especie de "sarro", en su interior, lo que puede complicar su operativa, detallaron desde Montevideo Gas. El electrodoméstico cuenta con "una advertencia" para avisar que se debe dar una "salida de agua" ante esta situación.

Otras advertencias y recomendaciones

La Dirección de Eficiencia Energética del Ministerio de Industria publicó una serie de advertencias y recomendaciones sobre la instalación y el uso de los calefones.

Desde el Ministerio recomendaron evitar "instalar el termotanque eléctrico al aire libre y expuesto a flujos de aire". También instaron a regular "el termostato a una temperatura máxima de 60ºC".

El Plan remarca la importancia de comprar electrodomésticos con el etiquetado de "Clase A" de eficiencia energética. Los calefones deben tener, por ley, la etiqueta de eficiencia al ser vendidos, y los de nivel A "pueden ahorrar hasta un 15 % más que uno clase C", detallaron desde la cartera.

También solicitaron instalar "el equipo adecuado" para el uso que se le va a dar, con el fin de evitar "sobredimensionar el equipamiento" en los hogares.

Además, recomendaron "el uso de timer" para consumir una menor cantidad de agua, y evitar "el uso de agua caliente proveniente de termotanques eléctricos para el lavado de vajilla y otros usos para los que no sea necesario".