Exportación de energía a Brasil se disparó en setiembre y octubre

La exportación de energía a Brasil está en plena zafra. Tras un muy leve repunte en agosto, las colocaciones se dispararon en setiembre y se mantuvieron en niveles similares durante el mes de octubre.

Los últimos cuatro meses del año suelen ser la época en que el vecino norteño demanda mayores volúmenes y eso se está reflejando en los números.

Solo en setiembre se vendieron 209.707 megawatt/hora (MWh), casi lo mismo que en los primeros ocho meses del año. En octubre las ventas cayeron levemente y se ubicaron en 185.121 MWH, según datos que publica UTE.

Entre enero y lo que va de noviembre las colocaciones totalizan 663.394 MWh y están un 11% abajo en comparación a igual período de 2017.

Los precios de comercialización han variado a lo largo de los meses, pero en promedio son de US$ 85 MWh. Si se utiliza ese valor como referencia, Uruguay lleva facturados hacia unos US$ 56 millones en el año.

Hay dos elementos centrales que explican el crecimiento de las ventas. Uno es que el país tiene más excedentes para ofrecer durante la primavera. Al terminarse el invierno y subir las temperaturas la demanda del sistema eléctrico local es menor.

A eso se suma que aumentan las lluvias y también la producción de eólica y solar (hay más viento y los días son más largos). Además, el embalse de la represa Rincón del Bonete puede almacenar hasta 4 veces su producción máxima. Aunque hubo algunos días de setiembre que la energía vendida fue de origen térmico, la amplia mayoría de las ventas provino de fuentes renovables.

Del lado de Brasil los embalses se encuentran por debajo de lo que sería ideal. A eso se suma que en primavera es época de pocas lluvias en la región sureste, la más importante de Brasil. Eso transforma en importador al país norteño al menos hasta diciembre, en la medida que los precios que le ofrece Uruguay le resultan convenientes desde el punto de vista de los costos. Eso abre una ventana para que en lo que resta del año se pueda revertir la pequeña caída que se observa en el acumulado anual.

Hubo varias oportunidades en 2018 donde las ofertas realizadas por Uruguay no fueron aceptadas, dado que el sistema eléctrico brasileño contaba con recursos de generación a costos más convenientes de lo que Uruguay podía ofrecer. Por ejemplo, se llegó a ofertar a US$ 120 MWh, pero Brasil tenía recursos disponibles para generar energía a US$ 90 MWh.