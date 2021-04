Exportaciones crecieron 26% en marzo por fuerte impulso de madera, carne, celulosa y trigo

Las solicitudes de exportación de Uruguay -incluyendo zonas francas- se ubicaron en US$ 843 millones en marzo, con un crecimiento del 25,5% en la comparación interanual. La (fuerte) suba se debe principalmente a mayores ventas de madera y productos de madera, carne bovina, celulosa y trigo, informó Uruguay XXI este lunes. Tal como reportó el último informe de Cuentas Nacionales del Banco Central (BCU), el agro (junto a la construcción) es de los pocos sectores de la economía que mostró números positivos durante el último trimestre de 2020, inercia que seguramente se extenderá en lo que resta de este año.

En el primer trimestre de 2021, las exportaciones de bienes totalizaron US$ 2.172 millones, lo que implica un aumento de 19,3% respecto a lo exportado en el igual período del año pasado, previo al impacto más agudo por la pandemia, que comenzó a pegar con dureza desde fines de marzo hasta entrada la primavera de 2020. Carne bovina, madera y trigo fueron los productos con mayor contribución a esta suba durante enero-marzo.

La foto de marzo

Madera y productos de madera fueron los rubros con mayor incidencia positiva en las exportaciones totales de marzo, según el informe oficial. En concreto, en la comparación interanual las solicitudes de exportación de estos productos casi se cuadriplicaron en valor, al tiempo en que en términos de volumen el aumento fue aún mayor. Esto se debe a un incremento muy fuerte de la madera en bruto, ya que el mes pasado la empresa TGL cerró un contrato de exportación por 90.000 toneladas de troncos de pino, un negocio de volumen muy elevado y que actualmente se está en pleno proceso de carga en el puerto de Montevideo.

A nivel de destinos, las exportaciones a China presentaron un fuerte crecimiento interanual y este país explicó el 46% de las ventas en marzo; EEUU le siguió con 20%.

Nuevamente la carne bovina se situó como el primer producto de exportación del mes. Las ventas de este producto exhibieron un aumento interanual de 25%, al ubicarse en US$ 210 millones en marzo. El incremento obedeció esencialmente a mayores volúmenes colocados, mientas que los precios permanecieron prácticamente estables.

Las ventas hacia China presentaron un aumento de 49% en el mes y el país obtuvo una participación de 54%. En cambio, las ventas a EEUU se contrajeron 24% y su participación en el total de ventas rondó el 12%.

En los primeros tres meses del año las exportaciones de este producto se situaron en US$ 470 millones, mostrando un crecimiento interanual de 19%.

En tanto, la celulosa fue el segundo producto de exportación en el mes, registrando ventas por US$ 109 millones. Esto representa un 39% más que en marzo de 2020, lo que implica el crecimiento mensual más importante del último año. Como se observa en el siguiente gráfico, la celulosa no registraba aumentos desde principios de 2020 y en febrero de este año revirtió la tendencia. En el acumulado enero-marzo las ventas externas de celulosa se situaron en US$ 286 millones, lo que implica una suba de 3% respecto al primer trimestre de 2020, destacó Uruguay XXI.

Las exportaciones de trigo mostraron un muy importante crecimiento interanual en marzo y totalizaron US$ 17 millones, en un contexto tanto de cosecha más abundante como de precios más altos que en campañas anteriores. La última zafra de invierno de Uruguay fue récord en materia de rendimientos. Brasil fue el principal comprador del mes, seguido de Egipto. Así, en el acumulado del año las exportaciones de trigo se situaron en US$ 72 millones, cuando en el mismo lapso de 2020 totalizaban solo US$ 16 millones.

Las exportaciones de productos lácteos -cuarto producto en el ranking de las exportaciones del mes- crecieron 20% interanual en marzo y totalizaron US$ 55 millones. A nivel de productos el aumento fue prácticamente generalizado, aunque se destaca un fuerte aumento de las ventas externas de manteca. En el primer trimestre de 2021, las exportaciones de productos lácteos se ubicaron en US$ 158 millones, pautando un incremento interanual de 14%.

