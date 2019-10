Exportaciones crecieron en setiembre por ventas de carne y soja

Las exportaciones de bienes aumentaron en setiembre, acumulan un buen desempeño en el acumulado del año y dejaron atrás los números rojos que predominaron durante gran parte del 2019 en la comparación interanual. Los productos más colocados el pasado mes fueron la carne vacuna y la soja y China fue el principal comprador como ya es la regla.

Las ventas externas en setiembre totalizaron US$ 797 millones con un incremento de 4,6% interanual tomando en cuenta lo exportado desde zonas francas. En el acumulado del año, suman US$ 6.999 millones, con una suba de 2,4% en la misma medición, según informó este martes el Instituto Uruguay XXI.

La carne vacuna fue el principal producto exportado tanto en setiembre como en el acumulado de 2019 con US$ 174 millones y US$ 1.325 millones, respectivamente. Las colocaciones de ese producto en el noveno mes mostraron un crecimiento de 32% en la comparación interanual. Según el informe oficial, China continúa siendo el principal comprador de carne uruguaya con una participación de 63% en el total de las exportaciones.

La potencia asiática está mostrando una gran avidez por hacerse de carne vacuna y otras proteínas de distintos proveedores producto de las consecuencias de la peste porcina africana que afectó seriamente su stock y producción interna.

Cayó la celulosa

La celulosa fue el segundo producto vendido en setiembre con colocaciones por US$ 115 millones, aunque con una disminución interanual de 27%. También se ubicó detrás de la carne en el acumulado de los nueve meses. En este caso, las exportaciones fueron por US$ 1.212 millones también con una caída en la relación interanual, esta vez de 3%.

La soja fuer el tercer producto vendido en setiembre con US$ 109 millones y un aumento interanual de 75%. La explicación fue una suba de las colocaciones en China que en el mismo mes de 2018 habían sido por US$ 54 millones. A su vez, en el acumulado del año el crecimiento fue mayor y se ubicó en 81% con un monto de US$ 872 millones.

Manuela García Pintos

Asimismo, Uruguay XXI destacó el notorio aumento de las ventas externas de ganado en pie en setiembre. En ese mes del año pasado habían sido por U$S 500 mil para saltar en 2019 a US$ 22 millones. El aumento fue debido a compras realizadas por Turquía. De todos modos, en lo que va del año las colocaciones acumulan un descenso de 58%.

Destinos

China siguió siendo en setiembre el principal comprador de productos uruguayos con US$ 175 millones y una participación de 25% en el total. El monto exportado mostró un alza de 47% en términos interanuales por las mayores ventas de carne vacuna y soja.

Brasil continúa en el segundo lugar del ranking. En el mes las ventas fueron por US$ 90 millones para llegar al 13% del total. En este caso se verificó una disminución de 10% en la comparación con igual mes de 2018. La caída estuvo asociada a menores montos exportados de malta.

El tercer destino fue la Unión Europea (UE) -en este caso con una baja de 14%- y Estados Unidos fue el siguiente con suba de 15%.

El quinto fue Argentina pero con un descenso interanual de 33% y colocaciones por US$ 26 millones. Las exportaciones en el acumulado del año también muestran un resultado similar con una caída de 28%.