Exportaciones: en el último año Uruguay pagó casi 30% más de aranceles que en 2020

En el primer año de la pandemia por covid-19, Uruguay pagó US$ 322 millones por concepto de aranceles por sus exportaciones de bienes. En 2021, aunque el dato aún no está cerrado, se estima que se pagará en el entorno de los US$ 450 millones. Según la vicedirectora ejecutiva de Uruguay XXI, Inés Bonicelli, este incremento responde a un “aumento importante” de los montos y volúmenes exportados en el año y no a peores condiciones de acceso a los mercados. De este tema, de la internacionalización de las empresas y de las características de las inversiones que llegan a Uruguay conversó Bonicelli con Café & Negocios. A continuación, un resumen de la entrevista.