FA pide más impuestos al capital pero no lo había incluido en su propuesta original

El presidente Luis Lacalle Pou lo dejó meridianamente claro. Para el gobierno, aumentar los impuestos al capital es contraproducente. O en palabras del mandatario "es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis".

La definición política del mandatario enseguida generó una andanada de críticas desde la oposición. En el Frente Amplio entienden que sería justo que además de los salarios públicos más altos, los más acaudalados del sector privado también pusieran su tajada. Así lo hicieron saber dirigentes de todos los sectores en intervenciones públicas y mensajes en redes sociales en las últimas semanas, y especialmente tras los dichos de Lacalle Pou en la conferencia del miércoles pasado.

Sin embargo, en la izquierda hay matices en cuanto a la centralidad de ese reclamo en el conjunto de las medidas que se le piden al gobierno. De hecho, en la propuesta económica que el Frente Amplio preparó para trasladar al presidente y su equipo no estaba contemplado el aumento tributario.

En el documento "Plan de Contingencia", acordado por todos los sectores del principal partido de oposición, se incluyeron propuestas de reducción de aportes patronales para pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis, y se enfatizó en la necesidad de profundizar los incentivos a la inversión para el día después, a través de mayores beneficios en la ley de promoción de inversiones.

Pero fue recién a raíz de los anuncios de un impuesto a los sueldos públicos más altos que desde el Frente –al igual que desde el PIT-CNT y varios académicos de la Universidad de la República– reclamaron abarcar también al "gran capital".

El 27 de marzo, horas después de que Lacalle Pou anunciara los grandes titulares del recorte a los salarios públicos, el Frente Amplio convocó a una conferencia de prensa en el Parlamento para presentar en sociedad su propuesta económica. El presidente del partido de oposición, Javier Miranda, dijo esa tarde que la medida del gobierno iba en "el sentido correcto" pero que debían "incorporarse otros aportes solidarios, probablemente por vía tributaria".

"Gente que ha ganado dinero, que se ha beneficiado con algunas medidas y que tiene capacidad contributiva debería ser alcanzada. Si tengo una cuenta bancaria riquísima, parece natural que tenga que aportar. Hablamos de las rentas de capital", dijo Miranda ante la consulta de la prensa.

Días después, una delegación del Frente Amplio se reunió en Torre Ejecutiva con el gobierno y le trasladó su propuesta. Según dijeron participantes de ese encuentro, en el intercambio se planteó por parte de la izquierda la posibilidad de incluir aportes del sector privado. Miranda envió un mensaje esa noche a dirigentes opositores señalando que Lacalle Pou no había descartado "pedir esfuerzo mayor a los que más tienen".

¿Por qué el aumento de impuestos al capital no formó parte entonces del Plan de Contingencia elaborado por el Frente Amplio? Participantes de la discusión interna dijeron a El Observador que ese tema "no estuvo arriba de la mesa" cuando se debatieron las medidas, pero argumentaron que el reclamo de la izquierda se dio en respuesta a la medida de ajustar los salarios públicos.

Al mismo tiempo, si bien en la oposición hay acuerdo en la necesidad de incorporar a "la renta más alta" a las fuentes de financiamiento para el Fondo Coronavirus, también hay matices en la relevancia de ese aporte en el global.

Pablo Ferreri, exsubsecretario de Economía y uno de los artífices del Plan de Contingencia, dijo en entrevista con El Observador que la discusión tributaria está "en el terreno de las señales", cuando en realidad "el foco" debe estar en el financiamiento de los beneficios a la población más vulnerable.

"Hoy lo más importante es focalizarse en dar los apoyos necesarios para proteger el entramado social y productivo; las otras cuestiones son un tanto secundarias al lado de esto. El gobierno hizo una primera estimación de sus medidas en US$ 400 millones y han dicho que seguramente se va a gastar más. Lo del impuesto son unos US$ 12 millones. Entonces no es lo sustantivo. Lo sustantivo es: tenemos cómo financiarlo y tenemos que hacer llegar la ayuda de manera urgente a quienes lo precisan", afirmó el dirigente astorista.

Mario Bergara, otro de los integrantes del equipo que redactó la propuesta, dijo esta semana a Montevideo Portal que "es falaz decir que la economía se mueve solo a base de las grandes empresas". El senador y líder de Fuerza Renovadora dijo que "no todos aquellos con capacidad contributiva están aportando al Fondo Coronavirus" y que hay "segmentos privilegiados de la población que tienen capacidad contributiva y no están considerados".

El exministro de Economía Danilo Astori había planteado días atrás que al Frente Amplio le "gustaría" que desde el "ámbito privado pudiente" se hiciera una "contribución", aunque advirtió que "cuando se trata de plantearse el objetivo de gravar el capital, es mucho más fácil decirlo que hacerlo". El hoy senador consideró que se la medida se podría implementar por ejemplo a través de un aumento del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los dos últimos deciles o también haciendo una "adecuación" del Impuesto al Patrimonio. "Habría que buscar", concluyó.