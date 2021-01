Facebook e Instagram bloquearon cuentas de Trump por tiempo indefinido

Facebook le bloqueó la cuenta al presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, por tiempo indefinido debido al uso que le dio el mandatario republicano en el marco de los episodios de violencia registrados el miércoles en la capital del país, afirmó este jueves su director ejecutivo, Mark Zuckerberg.

Zuckerberg explicó desde su página en la red social que el bloqueo, que había sido anunciado el miércoles con una duración inicial de 24 horas, fue extendido debido al uso realizado por Trump de la plataforma "para incitar a una insurrección violenta contra un gobierno elegido democráticamente".

El anuncio llegó al día siguiente de que el republicano fuera bloqueado temporalmente de las redes sociales más importantes debido a sus afirmaciones falsas sobre el supuesto fraude en su derrota electoral frente al demócrata Joe Biden y por arengar a la multitud que invadió después el Capitolio.

"Pensamos que los riesgos de permitir que el presidente siga usando nuestro servicio durante este período son sencillamente demasiado grandes", escribió Zuckerberg. "Por ello, extendemos el bloqueo que le hicimos en sus cuentas de Facebook e Instagram indefinidamente y durante al menos las dos próximas semanas hasta que se complete la pacífica transición de poder", añadió.

Las medidas se tomaron después de que los seguidores de Trump invadieran el Capitolio el miércoles en una acción sin precedentes -y en la que una mujer falleció baleada por la policía-, interrumpiendo el usualmente ceremonial proceso de certificación de la victoria electoral de Biden.

Trump, que se había dirigido previamente a la multitud y les había instado a marchar hacia el Capitolio, publicó después un video en las redes sociales en el que repitió sus acusaciones falsas de fraude electoral, dedicándoles incluso palabras afectivas a los manifestantes: "Los amamos", dijo. YouTube retiró el video siguiendo su política de prohibir afirmaciones que desafíen los resultados de las elecciones.

Twitter afirmó, por su parte, que los mensajes de Trump suponían violaciones de las reglas de integridad cívica de la plataforma, que cualquier violación futura "resultará en la suspensión permanente de la cuenta @realDonaldTrump" y que permanecería bloqueada durante 12 horas.

Snapchat, de su lado, confirmó que también había bloqueado a Trump de su aplicación por las preocupaciones sobre su retórica peligrosa.

Rechazo del presidente de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la "censura" que Twitter, Facebook e Instagram impusieron a su par estadounidense.

"No me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en 'Face' (Facebook), no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso", repitió el mandatario, sin mencionar a Trump.

"¿Cómo se va a censurar a alguien? A ver, ¿te castigo porque yo juez, como la Santa Inquisición, considero que lo que estás diciendo es perjudicial?, ¿dónde está incluso la norma, dónde está la legislación, dónde está reglamentado? Eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas", abundó López Obrador en su habitual conferencia matutina.

El mandatario alegó haber padecido la censura y dijo que por ello celebra el ingreso de las redes sociales a temas políticos y que la gente pueda expresarse "libremente".

"La libertad se expresa por entero en las redes sociales, es lo nuevo. Si ahí empieza a haber censura pues es motivo de preocupación", añadió.

Sostuvo que de instaurarse esta práctica, la libertad de expresión solo quedaría en manos de los medios de comunicación convencionales, que salvo "honrosas excepciones (...) históricamente se han sometido al poder".

AFP