Familiares y sobrevivientes de la “guerra sucia” en México inspeccionaron un cuartel militar.

Después de tres días de inspección en el Campo Militar número 1 (CM1), sobrevivientes y familiares de víctimas de la llamada guerra sucia, acompañados de integrantes de la Comisión para la Verdad, encontraron indicios creíbles de que este centro castrense fue escenario “de crímenes de lesa humanidad y de violaciones gravísimas a los derechos humanos”.

“Estamos hablando de reconocimientos de pisos, zócalos, ventanas, paisajes y subterráneos, que nos permiten iniciar un proceso de investigación a mayor profundidad y de mayor extensión dentro del campo militar y otras instalaciones”, indicó David Fernández Dávalos, del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico de la citada comisión.

En la conferencia de prensa en que se presentó el balance de lo realizado en estas jornadas de trabajo, Erasmo Cabañas Tavares, preso en este centro castrense en 1976 y 1977, narró que, aunque hay cosas que ya no están, él logró identificar algunas. Reconoció las escaleras, que “aunque me llevaban vendado sí las conozco porque tenían un tubular y ahí está igual de viejo. Tenía una ventanita (también), que un compañero que iba con nosotros la recordó y dijo: ‘¡la ventanita, la ventanita!’, y se fue por atrás, anduvo levantando cosas y levantó una puerta de fierro y ahí estaba la ventanita, que no se veía por dentro”, describió.

Señaló que se presume que había celdas subterráneas y por ello sería necesario cavar. “Ahorita no hay nada, ahí hay un campo de frontón”, agregó.

Armando Otto Gaytán, secuestrado en el CM1 en 1979, admitió que después de 42 años no ha sido fácil reconocer las instalaciones que han sufrido muchas transformaciones.

Félix Santana, secretario técnico de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990, dijo que se realizaron actividades de reconocimiento en la Brigada de Fusileros Paracaidistas, en la prisión militar, en el primer y segundo batallones de la policía militar, en el cuartel general, el cuarto batallón de la policía militar, las caballerizas del Estado Mayor de la Defensa (hoy primera Brigada de Infantería Independiente) y las del Estado Mayor (ahora planta de tratamiento de agua).

Afirmó que al menos dos lugares están identificados como sitios de interés para la investigación y precisó que “la comisión continuará sus ejercicios con análisis periciales y elementos científicos para determinar o no la existencia de estos elementos que se han encontrado, a partir de los testimonios e identificación de la documentación”.

“La identificación de estos sitios fue acompañada del levantamiento de información con expertos criminalistas y de arquitectura forense”, agregó.

Fernández Dávalos afirmó que la visita al CM1 “ha sido exitosa para reivindicar el punto de vista de las víctimas y evidenciar que lo que han dicho ha sido verdad”, pero reconoció que hubo algunas dificultades, debido a la actitud pasiva del Ejército, “abrieron sus puertas, nos dejaron entrar, y sin embargo no nos indicaron en ningún momento la historia de las edificaciones, los procedimientos que habían vivido, no contamos en ningún momento con una colaboración activa”.

Cabañas Tavares pidió al Ejército más colaboración, que nos digan “dónde están nuestros desaparecidos o dónde están las fosas clandestinas”.