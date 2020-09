Faros, flores y mentiras: selección de propuestas para ver el fin de semana

.

Borgen

Birgitte Nyborg es una parlamentaria “de media tabla” en la política danesa, que un buen día, debido a una serie de casualidades y acuerdos, termina convertida en la primera mujer primera ministra de su país. Esta serie, de solo tres temporadas (y que tendrá una cuarta producida por Netflix en 2022) cuenta con mayor exactitud y certeza los vínculos entre el poder político y el periodismo, los conflictos de interés y los dilemas éticos que enfrentan los reporteros, y el impacto de las carreras políticas en las vidas personales. Además, la serie pone el foco en algunos conflictos políticos, tanto locales como internacionales, que la ponen entre las mejores producciones de este género de los últimos tiempos. La serie fue además la plataforma de lanzamiento para sus actores, que luego terminaron en series como Westworld y Game of Thrones. Está disponible en Netflix.

The Invention of Lying

En un mundo en el que nunca nadie mintió, donde todo lo que se dice es exactamente lo que se piensa y donde incluso las verdades más crueles se exteriorizan naturalmente, el destino de algunos puede ser bastante llano. En consecuencia, Mark (Ricky Gervais) trabaja en una industria cinematográfica limitada a la lectura de relatos históricos –porque la inexistencia de la mentira no permite que avance la creatividad– y su vida es bastante desgraciada. Hasta que descubre que puede decir cosas que no son ciertas. Hasta que inventa la mentira y, junto con ella, aparecen los éxitos y la creación de una especie de religión que sostiene que hay vida después de la muerte. Esta película de 2009, escrita y dirigida por Gervais, desde hace algunas semanas está disponible en Netflix.

La caza. Monteperdido

Gracias a títulos como La casa de papel, Las chicas del cable y Élite, las series españolas están en auge. Pero eso es solo Netflix, y la producción española abarca, también, otros recovecos de las plataformas. La caza. Monteperdido, por ejemplo, es una serie producida por la cadena RTVE que plantea un relato de crímenes y misterios que en su país de origen ha tenido una buena repercusión y, como consecuencia, una segunda temporada. La historia se ubica cinco años después de la desaparición de dos niñas en la localidad del título. Poco tiempo después del caso, y casi que dando por terminada la búsqueda, una de ellas aparece sin recordar nada y motiva que los esfuerzos por encontrar a la otra se redoblen. Disponible en la plataforma de NS NOW.

El faro

Dos hombres llegan, a fines del siglo XIX, a una isla en el noreste de Estados Unidos, en la que durante un mes serán los únicos habitantes, como cuidadores del faro que alberga. Uno es un marinero veterano, llamado Wake, y el otro es un hombre joven con un pasado misterioso del que no quiere hablar demasiado, Winslow. A medida que pasan los días los dos hombres entablan un vínculo, aunque Winslow empieza a notar algunas peculiaridades en el comportamiento de su camarada, que se suman a algunos hallazgos extraños en el faro y a algunas presencias surreales en la isla. Cuando una tormenta impide que los vayan a buscar en la fecha prevista, los dos fareros comenzarán un descenso gradual a la locura que los unirá y al mismo tiempo los hará enfrentarse, y que les hará poner en duda qué es real y qué es delirio. La película cuenta con dos impecables actuaciones de ambos protagonistas, Robert Pattinson y Willem Dafoe, y una espectacular fotografía en blanco y negro, con imágenes que parecen sacadas de un cuadro, que le valió una nominación al Oscar en ese rubro. Es una de las películas más destacables de 2019, aunque requiere de un estómago particular. Está disponible en HBO Go y en las plataformas de streaming de los cables locales para aquellos que dispongan del pack HBO.

Muertos para mí

Es una de las principales nominadas a los premios Emmy que van a entregarse este mes, pero al mismo tiempo una de las menos conocidas. Muertos para mí es la historia de la amistad entre Jen y Judy (encarnadas respectivamente por Christina Applegate y Linda Cardellini), dos viudas que se conocen en un grupo de autoayuda poco después de las muertes de sus parejas, y que entablan un vínculo que por una parte las ayuda a procesar el duelo y a recuperar sus vidas previas, pero que por otra oculta algunos secretos del pasado y las pérdidas de ambas. La serie está nominada a Mejor comedia y ambas protagonistas compiten por el galardón a Mejor actriz, y ya se sabe que tendrá una tercera temporada que ejercerá como final de esta comedia negra que tiene como uno de sus productores al comediante y actor Will Ferrell. Está disponible en Netflix.

Flores

El cine vasco no es algo que, digamos, llegue demasiado. En realidad llega bastante poco. Sin embargo, hay un trío de directores/guionistas que son una de las revelaciones del medio en España y que, quizá porque su última película fue producida por Netflix, ahora tienen tres de sus producciones en la plataforma. Ellos se llaman Jon Garaño, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, y las películas en cuestión son Flores, Handia y La trinchera infinita, aunque solo las dos primeras son hijas verdaderas de Euskal Herria.

Si bien todas valen la pena, la recomendada esta vez es Flores, una película que se estrenó en 2014 en el festival de San Sebastián y que presenta la vida de Ane, una mujer que semana a semana empieza a recibir, siempre a la misma hora y de manera anónima, flores. Pero no es la única, porque Lourdes y Tere también están en la misma situación. Aunque no se conocen de nada, las tres mujeres quedarán vinculadas por el extraño y continuo envío y empezaran a recuperar sentimientos y experiencias que habían creído enterrados para siempre. Disponible en Netflix.