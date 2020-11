Federico Rodríguez logró 94% de colocación en el remate de El Campito

En el tercer remate de Criollos de El Campito, el escritorio Federico Rodríguez Negocios Rurales logró el 94% de la colocación de una voluminosa oferta. Fue “un muy buen remate” de equinos, destacaron desde el escritorio a El Observador.

En esta oportunidad las yeguas PI se vendieron a US$ 1.760 de promedio, mientras que las yeguas PPC lograron US$ 1.501 y las yeguas de manada US$ 1.260. Además, los machos castrados se comercializaron a US$ 881 de promedio.

Los Criollos se dispersaron para distintos puntos de Cerro Largo y para varios departamentos más: Maldonado, Treinta y Tres, Rocha, Rivera, Paysandú, Tacuarembó, Florida, Lavalleja y Durazno.

Desde el escritorio agradecieron a los compradores que acompañaron presencialmente la subasta que se realizó en el local Conventos, en Melo, y a quienes siguieron la transmisión de la misma por internet. Además, agradecieron a la familia Ortiz González por la confianza que se depositó en el equipo del escritorio rematador.