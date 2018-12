Fedorczuk y su actuación clásica: "No puedo estar 100% conforme con el arbitraje"

El árbitro uruguayo Daniel Fedorczuk rompió el silencio tras su actuación en la final del Campeonato Uruguayo en la que Peñarol le ganó 2-1 a Nacional.

"No puedo estar contento porque hubo dos jugadas que fueron muy límites donde no se sabe si es offside o no es offside. En cuanto a mi trabajo me siento contento porque creo que hice un buen partido", admitió Fedorczuk a Último al Arco que se emite por Sport 890.

"Hay dos goles en offside que son muy complicados, no puedo hablar porque es una jugada que le pasó a un compañero, pero en jugadas de adelante y de atrás, cuando parte el pase y cuando no, puede estar habilitado o no", explicó Fedorczuk quien retornó el lunes a Uruguay tras ser juez de VAR del argentino Néstor Pitana en un partido por la liga de Arabia Saudita.

"Tengo mi definición, pero no me voy a expedir porque fueron jugadas muy finas y llevaron a mucha polémica, no puedo estar un 100% conforme con el arbitraje", expresó.

La jugada del gol de Matías Zunino es una típica jugada para VAR donde con el efecto 3D se traza una línea para determinar si el jugador estaba habilitado o no. Parece off-side, pero ante una jugada tan fina el juez debe dejar seguir. Esa jugada le tocó a Nicolás Tarán.

En el empate de Peñarol, la posición de Carlos Rodríguez -adelantado- era mucho más clara, pero el asistente Miguel Nievas no sancionó fuera de juego. Sin embargo, Fedorczuk equiparó esas acciones diciendo que ambas fueron "dos jugadas muy límites, dos jugadas muy difíciles, pero no me corresponde hablar de ellos".

Consultado sobre la acción en la que Nacional reclamó penal sobre Sebastián Fernández, el árbitro fue tajante: "Para mí no hay penal, él se deja caer, se tira para atrás provocando el contacto, la vi después y sigo pensando exactamente lo mismo".

Finalmente, Fedorczuk se despachó sobre el rol que se le asigna al arbitraje en Uruguay por los diferentes actores del fútbol: "Le damos mucha importancia al árbitro en Uruguay para buscar la excusa y generar polémica y a veces se olvida del sistema táctico de los equipos, si se quedaron sin piernas los jugadores... Es fácil pegarle al árbitro, total nadie lo defiende, a nosotros nos picaron todas las radios. Tenemos que hablar más de fútbol porque acá no hay malas intenciones, nos equivocamos como cualquiera y nos las cobran porque no arbitramos, los árbitros somos sancionados".

El viernes, el entrenador saliente de Nacional Alexander Medina, fue muy duro con el arbitraje del clásico y no solo dijo que le "molestó mucho" sino que también fue "tendencioso".

"Cada uno es libre de pensar y decir lo que quiere, si vos tenés pruebas andá y hablá donde lo tenés que hablar, hay que comprobar palabras con acciones", replicó Fedorczuk.

"Todos los personajes que involucran al fútbol no son sancionados, ni los jugadores, ni los técnicos ni los dirigentes. Muchas veces los jugadores no tienen códigos y nosotros no salimos a hablar", concluyó el árbitro que este viernes se candidatea como presidente de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) donde competirá en las urnas con el actual presidente Marcelo De León.