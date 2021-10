Femicidio en Sayago: mató a su pareja de 29 años y fue imputado con 180 días de prisión

La Justicia imputó este domingo con prisión preventiva por 180 días a un hombre de 43 años que la noche del sábado asesinó a su pareja de varias puñaladas en una vivienda del barrio Sayago (Montevideo). Mientras la víctima fue trasladada a un centro médico –donde murió horas más tarde–, el agresor escapó, pero fue detenido en la madrugada.

En la audiencia judicial celebrada en la tarde de este domingo hubo una discusión entre las partes respecto a la prisión preventiva. El informe psiquiátrico recomendó, tras amenazas de suicidio del victimario, que sea internado en un centro público-privado. La defensa utilizó el argumento pero la Justicia no acompañó. En diálogo con El Observador, el fiscal del caso, Raúl Iglesias, dijo: “En estos centros no se dan las garantías de seguridad suficientes para evitar la fuga. Él, además, se ponía en esa posición favorable para no asumir las consecuencias primarias de lo realizado. La jueza me dio la razón y lo mandó a prisión. Si iba a prisión en un centro, se podía fugar y no lo vemos nunca más”.

La noche del sábado el hombre discutió con su pareja y la apuñaló en la vivienda en que ambos vivían con su hija de ocho años, quien estaba en el lugar. Luego del hecho, el victimario se subió a su camioneta y se fue, y la mujer –herida– caminó hasta un local cercano donde estaba su cuñado. Ese familiar la subió a su vehículo y la trasladó a un centro médico, donde falleció sobre las 3:00 horas de este domingo.

Para entonces, el ahora imputado había sido detenido por la policía sobre la medianoche. Salió, se juntó con un amigo y regresó a su vivienda, donde fue detenido por la policía, pese a que amenazaba con suicidarse con una cuchilla.

Según la investigación fiscal, “el delito de femicidio se produjo en virtud de odio, desprecio y menosprecio contra la víctima por su condición de mujer”, según consta en el pedido de imputación. Ahora la fiscalía recolectará los elementos a la espera del juicio y aún espera por otras pruebas de la investigación, sostuvo Iglesias.