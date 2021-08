Fenicio se suma como main sponsor a una nueva edición del eCommerce Day en Uruguay

Durante el evento virtual eCommerce Day Uruguay Online [Live] Experience 2021, que se realizará en forma gratuita del miércoles 11 al viernes 13 de agosto, Fenicio, que será main sponsor del evento, ofrecerá el workshop "Enfoca en conversión, elimina el desarrollo de software”, a cargo del socio y cofundador de la empresa Leonardo Álvarez, y la charla "Cinco estrategias efectivas de mejora del funnel de conversión en la práctica", que será dictada por líder del Centro de Conversión, Antonio Todino.

El workshop se centrará en los beneficios que tiene para los retailers eliminar los procesos de desarrollo para poder destinar mayores esfuerzos y tiempo en el negocio en sí mismo, en la inversión en marketing online y en la gestión de ventas. El mismo será a demanda y estará disponible los tres días del evento durante las 24 horas.

“Las empresas no necesariamente deben hacer inversiones en desarrollo de software o focalizarse en temas tecnológicos. La idea es analizar por qué es conveniente que las marcas se enfoquen en lo que saben hacer, que es vender, y no en otros aspectos técnicos en lo que no tienen experiencia”, expresó Álvarez.

Todino, en tanto, brindará el jueves 12 de agosto, a las 11:30 horas, la charla "Cinco estrategias efectivas para la mejora del funnel de conversión en la práctica".

El Centro de Conversión de la empresa ofrece servicios con foco en la mejora de la venta online. En este espacio los clientes acceden a consultorías, talleres, un laboratorio de innovación y un área de entrenamiento con capacitaciones.

Al participar del eCommerce Day Uruguay Online [Live] Experience 2021 como main sponsor, Fenicio contará además con un stand virtual en el que dará a conocer sus servicios y responderá a consultas mediante un ejecutivo comercial.