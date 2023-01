Feriados no laborables en Uruguay 2023: cuáles son y cómo se pagan

Los feriados no laborables de Uruguay no se corren de fecha, al igual que ocurre con algunos feriados no laborables.

¿Cuándo caen los feriados no laborables? Además del feriado del 1° de enero, que ya pasó, este año cuatro de ellos caen el días de semana, y tres crearán fines de semana largos. Leé también Feriados 2023 en Uruguay: cuándo cae Carnaval, Turismo y otras fechas Uno de ellos es el 1° de mayo, Día de los Trabajadores, que caerá lunes, mientras que el 25 de agosto, Declaratoria de la Independencia, caerá viernes y el 25 de dociembre, Navidad, caerá lunes. El 18 de julio será el único feriado no laborable que caerá en el medio de la semana, ya que será un martes, y no se correrá. Finalmente, ya en 2024, el 1° de enero caerá lunes, asi que creará otro feriado no laborable. Leé también Fines de semana largo en Uruguay en 2023: mirá cuándo son Feriados no laborables Domingo 1° de enero - Año Nuevo. Es no laborable, no se corre. Lunes 1° de mayo - Día de los Trabajadores. Es feriado no laborable, no se corre. Martes 18 de julio - Jura de la Constitución. Es un feriado no laborable, no se corre. Viernes 25 de agosto - Declaratoria de la Independencia. Es feriado no laborable, no se corre. Lunes 25 de diciembre. Navidad. Es feriado no laborable y no se corre. ¿Cómo se paga si se trabaja en feriados no laborables? Quienes trabajan en feriados no laborables deben cobrar doble por realizar su tarea. En el caso de los trabajadores mensuales eso se calcula pagando el mes completo más un día extra, y para eso se divide el sueldo entre 30 y se suma uno. En el caso de jornaleros se paga una jornada extra. Feriados laborables que se corren Además hay tres feriados laborables en Uruguay que se corren para el lunes anterior o siguiente en caso de que caigan entre martes y viernes, para generar fines de semana largos y fomentar el turismo. Si ocurren en martes o miércoles se corren al lunes anterior, mientras que se caen jueves o viernes se corren al lunes siguiente Se trata del 19 de abril (Desembarco de los Treinta y Tres Orientales) que cae miércoles y se corre al lunes 17, el jueves 18 de mayo (Batalla de Las Piedras) que se corre al lunes 22 y el jueves 12 de octubre (Día de la Raza) que se corre al lunes 16. Feriados laborables que no se corren. También hay cuatro feriados laborables que no se corren: ellos son el 6 de enero, que ya pasó, el feriado de Carnaval (lunes 20 y martes 21 de febrero), jueves 6 y viernes 7 de abril (Semana Santa o Turismo), y el jueves 2 de noviembre.