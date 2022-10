Fernando Pereira cree que el Frente Amplio votará "buena parte del articulado" de la reforma jubilatoria

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió a la postura de su fuerza política respecto al proyecto de reforma de seguridad social que se encuentra a discusión en el Parlamento.

Consultado sobre la adhesión de los legisladores frenteamplistas al proyecto y si lo acompañarán, Pereira respondió: “En general, considero que no. En particular, una buena parte del articulado sí. Estoy apresurando una posición que no es del Frente Amplio”.

La protección social “debe tener políticas compensatorias en todas las edades”, ratificó el expresidente del PIT-CNT en diálogo con Informativo Sarandí.

Sobre el proyecto de ley en sí, Pereira manifestó que este lunes 24 lo vio “por primera vez”. A su entender, “hay temas que faltan y temas que no deberían estar” y expresó que “no es una reforma de la seguridad social”, sino que es una reforma “de las jubilaciones".

"La gente se va a jubilar a mayor edad y va a cobrar un sueldo menor. Esta no es una transformación total. Tampoco es profunda ni justa", aseveró.

Finalmente, afirmó que la “posición parcial, la primera mirada” de la oposición sobre este tema se conocerá el próximo lunes 31, en un acto que se realizará en el club Arbolito de La Teja; allí prevén homenajear la primera victoria en las elecciones nacionales de parte de Tabaré Vázquez en 2004.