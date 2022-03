Fernando Pereira denunció "violaciones" a la veda electoral

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, votó este domingo en la Escuela Panamá, ubicada en La Blanqueada, y cuestionó el incumplimiento de la veda electoral en diversos artículos de prensa, en el marco del referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"No puedo hacer referencia a la campaña porque claramente no se puede hacer referencia a la LUC. O por lo menos algunos no podemos y otros sí. De eso habrá que hacer una referencia más adelante, pero claramente hubo algunas dificultades en torno a la violación del momento de veda", dijo y apuntó a una nota publicada en el diario El País referida a los efectos de un eventual triunfo del Sí.

"Se han violentado un conjunto de acciones", insistió.

Pereira adelantó que desde el lunes la fuerza política evaluará las distintas situaciones y hará denuncias en caso de ser necesario. Así lo explicó: "No vamos a dejar de quejarnos por cosas que claramente están por fuera de lo que históricamente ha hecho el Uruguay".

Previo a que el dirigente ingresara al cuarto secreto, algunos de los votantes reclamaron que este tuviera ingreso preferencial por venir acompañado de la prensa. Si bien Pereira se había encaminado para hacer la fila y aguardar apenas llegó al circuito, un funcionario le facilitó el pase, lo que despertó la reacción de dos señoras.

"Mi apellido vale también”, exclamó una. “¡Que lo hagan breve!”, pidió la otra.

Tras los reclamos, el presidente del FA detuvo sus declaraciones bajo la excusa de que "primero" estaba la gente. Luego las retomó y continuó afirmando: "No es una elección a mitad de período, no es parlamentaria, no se lauda la gestión del gobierno (...). El que colocó la idea de que eso se laudaba fue el gobierno. Nosotros lamentamos que el presidente haya participado en la campaña, creemos que está afuera del límite".