Fernando Pereira sobre el TLC con China: "Son sueños que luego se desvanecen"

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, planteó sus dudas sobre el TLC que el gobierno nacional negocia con China y criticó asimismo la política exterior de la administración. "Son sueños que luego se desvanecen", opinó. "Porque pensar en la inserción internacional de un país de tres millones y medio con una potencia de cientos de millones de personas… Hay que ser muy prudentes”, advirtió este martes en 12 PM de Azul FM.

Asimismo, Pereira fue consultado sobre si consideraría bueno el TLC con China, incluso con otras características. "Yo creo que no", contestó, aunque señaló que se tiene que discutir en la interna de su partido, una vez que tengan un "documento arriba de la mesa".

Sobre la información recibida, contó que el presidente Luis Lacalle Pou lo llamó, pero solo le dijo que había un "acuerdo de prefactibilidad". Pereira se refirió a este último documento y a que no lo tiene el FA

"Está bien que si hay un primer anuncio no se le dé el documento a la oposición, pero hay un momento que para que pueda opinar el FA tiene que tener un documento arriba de la mesa", señaló.

Para subrayar las dificultades a la hora de negociar un tratado de estar características, Pereira recordó que el acuerdo de prefactibilidad "estaba previsto que fuera en diciembre del año anterior". "Demoró seis meses más. Verán las dificultades que tiene luego acordar un TLC...", dijo.

Luego, siguió haciendo referencia al presidente. "Me parece que él coloca demasiadas aspiraciones en que en el bienestar nacional esté en ese TLC con China y yo creo que son procesos muy largos y que van a depender mucho también de la posición del Mercosur, que creo que no va a ser tan fácil como el gobierno la plantea", dijo. "Con lo cual, me parece que es la nada mismo —opinó— Hasta ahora”.

Justamente sobre el bloque regional, el presidente de la coalición de izquierdas advirtió por las consecuencias que el TLC puede tener en la relación de Uruguay con sus socios. “Uruguay le vende mucho o de lo que produce a países como Brasil y Argentina —señaló y agregó— Lo mejor es estar en buenos vínculos”.

“Uno presume que Lula le va a ganar a Bolsonaro y uno presume que Alberto Fernández no va a estar de acuerdo con este tratado. Colocarse en este problema no parece la decisión más acertada”, opinó.

Asimismo, recordó las declaraciones de su correligionaria, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. "Si nosotros nos abrimos de un día para el otro a China, adiós industria del Uruguay", había dicho Cosse; “y con ella miles de puestos de trabajo”, añadió Pereira.

La política exterior de Uruguay

Por otro lado, señaló que en la actual administración “no hay una política internacional". "Hoy es un TLC con China, mañana es con Turquía, después durante mucho tiempo no sabés nada de esas estrategias”, declaró el presidente del FA.

“Me parece que hay un conjunto de decisiones de la política exterior de Uruguay que no le está dando resultados", dijo en referencia a Lacalle Pou.

"Las visitas internacionales que ha elegido no son las más adecuadas", añadió. En este sentido, recordó que Lacalle visitó al presidente saliente de Colombia, Iván Duque; que viajó a Chile, y si bien participó de la asunción de Gabriel Boric, le "colocó la importancia política" a su encuentro con el exmandatario Sebastián Piñera; y que finalmente visitó a un Boris Johnson "en caída libre" y mientras "Uruguay, dentro del Mercosur, negocia con la Unión Europea".