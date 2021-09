Fernando Pereira sobre roce con mujeres del FA: "Si un compañero mío se equivoca, yo lo llamo"

El presidente del PIT-CNT y flamante precandidato a la presidencia del Frente Amplio, Fernando Pereira, respondió al comunicado emitido por la Unidad Temática de las Ciudadanas de la coalición de izquierdas el pasado viernes, que arremetieron contra sus dichos sobre estar acompañado por una vicepresidenta "joven" en caso de liderar la fuerza política.

La unidad de mujeres frenteamplistas expusieron que no son "objetos elegibles de compañía", y que las declaraciones del dirigente "cosifican" a las militantes. Consultado este sábado en Subrayado sobre si se arrepentía de sus dichos, Fernando Pereira respondió: "No. Tal vez en la forma. Pero parto de la base de que si un compañero mío se equivoca, yo lo llamo", afirmó, y aclaró que a él nunca lo contactaron.

Consultado sobre si le hubiera gustado una llamada, replicó: "Lo que a cualquiera". "Pero tomé nota de lo que se ha dicho", aseguró. No obstante, mantuvo sus pretensiones: "Quiero provocar una paridad y al mismo tiempo una renovación. Y esto no es cosificar. Tiene un objetivo renovador".

Consultado al respecto, negó que manejara el nombre de Tamara García —integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT— para una eventual vicepresidencia del Frente Amplio, según había referido el viernes El País. "Pero insisto que no voy a usar nombres", dijo. Ante la pregunta de cómo consideraba los nombres de las precandidatas Ivonne Passada y Carmen Beramendi, aludió: "Son terribles compañeras, pero insisto que tengo objetivos de renovación generacional. No es que no las voy a tener en cuenta, pero creo que tiene que ir acompañado de una renovación generacional".

El sindicalista afirmó que va a intentar "generar un cambio a 30 años" en el Frente Amplio, lo que va a requerir "diálogo con la academia, la intelectualidad, cultura y el arte, mujeres y hombres de los barrios, y de ahí un programa que enamore a los distintos estamentos de la sociedad". "Tengo un proceso a largo plazo", garantizó.

En otro punto, fue consultado respecto a su opinión sobre el hecho de que el exvicepresidente Raúl Sendic continúe figurando en entrevistas y eventos públicos —algo que ha molestado puertas adentro a algunos dirigentes frenteamplistas— : "La libertad es para poder ejercerla. La gente tiene que entender que alguien no puede ser penado de por vida", declaró en ese sentido. "Luego de que las penas son cumplidas, la gente recupera la libertad. Generar la idea de que no puede hablar más, es una idea un poco densa y despótica. La libertad es para utilizarse", zanjó.

Recorridas

El precandidato a la presidencia del Frente Amplio —que cuenta con apoyos de peso como el MPP, el Partido Comunista, Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora y la Vertiente Artiguista, entre otros— estuvo este sábado de recorrida por distintas localidades montevideanas, y continuará el domingo con visitas a las bases.

En un discurso brindado ante militantes de Paso de la Arena, Pereira defendió la campaña en pos de impugnar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), e instó a explicar "al vecino o a la vecina" su significado, "sin palabras difíciles y materiales claros".

"Con el PIT-CNT presente, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) le dijo (al gobierno) que limitar los piquetes iba contra uno de los convenios fundamentales del trabajo. Si le explicamos esto a los uruguayos, que acá no van a poder cortar la calle si hay accidentes todos los días, o si hay violencia de género, o si quieren pelear por los derechos humanos o la vivienda digna, no lo van a poder hacer", expresó.

"Nadie puede explicar los 135 artículos, aunque los conozca. Para convencer un voto nadie puede decir los 135 artículos. Tenemos que tener conceptos", afirmó el sindicalista. "No me importa si alguien votó en 2019 a alguien. Me importa si está interesado en derogar esta ley de pésima calidad. Y si está de acuerdo, bienvenido a las filas de la Comisión (prorreferéndum)", arengó Pereira.