Fernando Pereira: Umpiérrez "se fue al mazo" al suspender debate por la LUC

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, arremetió contra el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, por poner "en pausa" el debate que habían pautado de cara al referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). El coordinador de la campaña por el No justificó este martes la decisión ante la reticencia del frenteamplista de tener un intercambio de este tipo con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

"Ahora Umpiérrez suspende porque no debato con Mieres. Pero, ¿tengo que aceptar los debates que él quiera? ¿En qué país vive? ¿Qué valor tiene la palabra? No me la dio a mí, se la dio al medio que iba a hacer el debate. La misma palabra que le di yo a ese medio", declaró Fernando Pereira a El Observador, y añadió que la postura del rochense es "infantil".

"Se fue al mazo", cuestionó. "Lo aclarará con el medio con que se comprometió en Rocha y le dirá: 'No voy a debatir en Rocha porque Fernando Pereira no quiere debatir con Mieres en Montevideo´", agregó el presidente del Frente Amplio, que es una de las caras más visibles de la campaña por el Sí de cara al 27 de marzo.

"Me parece que no es cortés de parte de Pereira, decir que debate con uno y no debate con otro", había opinado esta mañana el intendente. "Por otra parte, sería un desaire de un compañero de coalición que cuando te dicen que uno no debate contigo, otro tome tu lugar", expresó Umpiérrez, y aseguró que de zanjarse el intercambio con el líder del Partido Independiente, él se prestaría para debatir a continuación.

Pereira insistió a El Observador que "la ley no la hizo Mieres". "Yo a él lo respeto, lo aprecio, es una persona válida para el debate, pero quiero debatir con los autores. He dicho que Mieres no es capaz de hacer una ley de tan mala calidad", señaló. "Si el herrerismo tiene decidido no debatir conmigo, que lo diga", apuntó.

Uno de los pendientes es el debate entre Pereira y el presidente del Directorio blanco, Pablo Iturralde, cuya concreción se discutirá luego del 7 de marzo. El dirigente nacionalista ha afirmado en varias ocasiones que el frenteamplista critica al herrerismo, pero que ni él, ni el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, ni la vicepresidenta Beatriz Argimón son herreristas.

"Si no ganó el herrerismo, ganó el wilsonismo entonces", ironizó al respecto Fernando Pereira. "¿No es herrerismo la (lista del sector Aire Fresco) 404? ¿Lacalle Pou no es herrerismo? Capaz consulto a algunos historiadores, pero me parece que no hay duda", expuso.

"¿Cómo explican que el No no quiere debatir?", arremetió. "Los liberales que decían que era una infamia que el Frente Amplio no debatiera en campañas electorales ahora les cuesta más debatir que cualquier otra cosa. Mirá que es el sexto o séptimo debate que me suspenden desde la recolección de firmas. No he hecho mucho ruido con esto pero hay un momento en que tienen que decir si quieren debatir", añadió.

Pedreira divulgó en la noche del domingo una carta en que criticó al oficialismo por no prestarse a debates con técnicos por el Sí. "En un debate sobre educación, el actual director de Educación, Gonzalo Baroni, vetó el nombre de Luis Garibaldi, el principal autor de la Ley General de Educación, y ahora no aceptaron discutir vivienda con Valeria España, ni con Gustavo González de Fucvam", cuestionó.

"Resulta sorprendente y contradictoria esta posición dado que les estamos proponiendo especialistas reconocidos para el tratamiento de los ejes temáticos, sin dejar de aceptar por parte nuestra todos los debates de contenido general de la ley, entre ellos el debate Andrade-Manini y los que se darán en los próximos días, entre otros Bergara-Penadés, que resultan muy valiosos", redactó.