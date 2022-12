Fernando Santos, técnico de Portugal, brindó detalles de la conversación que mantuvo con Cristiano Ronaldo

El entrenador de Portugal, Fernando Santos, dio por cerrado el tema de Cristiano Ronaldo y su molestia porque fue suplente contra Suiza.

Durante la conferencia de prensa previa al partido del sábado contra Marruecos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, Santos expresó: "Lo invité a mi oficina y le dije: 'escucha, no serás titular, por un tema de estrategia es mejor que no juegues'. Cristiano no estaba contento y me dijo, '¿de verdad crees que es una buena idea?'".

Luego Santos agregó: " Es normal que no estuviera muy satisfecho. Fue una conversación perfectamente normal y relajada. Él no lo tomó tan simple. Nunca, en ningún momento, me dijo que quería dejar la selección. Y más: creo que es hora de que detengamos algunas cosas. Está un poco de moda solo señalar a Cristiano. Si hay un mejor ejemplo, es el ejemplo que puso en el juego. Era el que gritaba en el banco, saltaba, lo vi en la tele aplaudiendo junto a João Mário. Al final fue él quien llamó a aplaudir a sus compañeros. Deja a Ronaldo en paz", señaló.

Santos y Cristiano

Informaciones de prensa habían afirmado que la suplencia de Cristiano Ronaldo contra Suiza, había llevado al astro portugués a amenazar con dejar la selección, algo que fue desmentido posteriormente por la Federación Portuguesa.

Respecto al partido contra Marruecos del sábado en el estadio Al-Thumama, Fernando Santos advirtió que "es un equipo organizado y talentoso".

"Sufrimos en (el Mundial de) 2018 para ganar a Marruecos. Tendremos que jugar de manera competitiva. Ir a buscar el balón cuando no lo tengamos", apuntó el seleccionador luso.

"Será un partido difícil de jugar contra un equipo difícil de afrontar, pero nosotros tampoco somos fáciles de jugar", concluyó Santos.