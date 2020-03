Ferreri: “Si continuáramos en el gobierno seguramente también hubiera ocurrido un ajuste de tarifas”

El exsubsecretario de Economía Pablo Ferreri (2015-2020) dijo este viernes que el aumento de tarifas anunciado por el gobierno de Luis Lacalle Pou “era necesario” y que su cuestionamiento es por considerar que existe una “flagrante contradicción” de las autoridades con el discurso mantenido cuando eran oposición.

“Si hubiéramos continuado en el gobierno seguramente en estos días también hubiera ocurrido un ajuste de tarifas. Pero este gobierno dijo que no debían aumentar y durante los cinco años que aumentamos tarifas por debajo de la inflación, se nos convocaba al Parlamento y se nos tildaban esos ajustes tarifarios de ‘tarifazos’”, dijo Ferreri entrevistado por Informativo Sarandí.

Según el exviceministro, en el Frente Amplio no están “marcando el hecho de que hayan aumentado, sino la flagrante contradicción”.

“Quiero ser honesto. Creo que hacer un aumento de las tarifas era necesario”, afirmó Ferreri.

El exsubsecretario dijo que si bien el aumento es menor a la inflación acumulada en los 14 meses, “en campaña electoral se dijo que debían bajar” y no que había “que ajustarlas por debajo de la inflación”. “Cuando tú durante cinco años decís que los aumentos por debajo de la inflación son tarifazos, y luego en la campaña decís que las tarifas tienen que bajar, a los diez días de gobierno incumplís esas promesas. Pongo el foco también en el aumento de impuestos con las tarjetas”, agregó.

Ferreri resaltó a su vez que "el Frente Amplio no dijo en ningún momento en la campaña que no había que aumentar las tarifas y menos que tenían que bajar".

Astori contra Alfie

Por su parte, el exministro de Economía y actual senador Danilo Astori criticó este viernes la medida anunciada por el gobierno de topear en 85% los gastos de funcionamiento e inversión en el sector público.

“En mi modesta opinión tiene efectos recesivos absolutamente contradictorios con los que necesita la economía. Va a traer consecuencias de mayor recesión a la que ya existe en la economía, sobre todo en el sector privado”, dijo Astori tras una reunión con el candidato a intendente Daniel Martínez, el exdirector de OPP Álvaro García, el director de Finanzas de la Intendencia Juan Voelker y con Ferreri.

El líder de Asamblea Uruguay argumentó que en este contexto recesivo “es el sector público el que tiene que salir justamente a actuar con políticas contracíclicas” de inversión. Astori subrayó que “la Intendencia de Montevideo ha demostrado que es posible”, en referencia al gasto en obras concentrado en los últimos meses.

Camilo dos Santos

Astori también afirmó que el estímulo a la inversión “es la orientación de política pública más importante que puede elegir Uruguay” y que la gestión económica “no puede agotarse sencillamente en el objetivo del combate de déficit fiscal”.

“El déficit fiscal se puede combatir de muchas maneras. Hay que evitar combatirlo generando más recesión en la economía. Así cada vez va a ser más difícil tener una trayectoria fiscal conveniente”, sostuvo.

“No compartimos que se esté topeando el gasto. Agrego a eso el incremento tarifario y el incremento tributario oculto. Reducir beneficios tributarios es equivalente a aumentar”, señaló.

Leonardo Carreño

Astori también criticó al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie, que el martes pasado argumentó en conferencia que las empresas públicas darían US$ 500 millones de pérdida en caso de no tomarse las medidas anunciadas.

“Fue muy mal manejado el tema por Alfie. Uruguay dejó a todas las empresas públicas al terminar su mandato con superávit patrimonial. Lo que Alfie menciona es una proyección de lo que hubiera pasado en este año 2020 si las empresas públicas no hubieran hecho nada, si no hubieran actuado, no hubieran hecho una inversión. Eso hubiera provocado un déficit de caja, no patrimonial, del orden que manejó”, sostuvo Astori.

“Él no aclaró que ese era un resultado en el supuesto de que no pasara nada, un supuesto que los economistas llamamos proyección pasiva. Pasa esto si me quedo quieto. Eso Alfie no lo aclaró. Cuando se le dice a la ciudadanía superficialmente que hay US$ 500 millones de déficit no se está transmitiendo un concepto riguroso acerca de la situación”, afirmó el senador.

El antecesor de Alfie, Álvaro García, dijo este jueves que el gobierno entregó “empresas públicas saneadas” con unos US$ 400 millones en caja.