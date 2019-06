Fiat-Chrysler retira su oferta de fusión a Renault

La junta del grupo automovilístico Fiat Chrysler (FCA) anunció este jueves en un comunicado que ha retirado su propuesta de fusión realizada al grupo Renault debido a que no se dan las condiciones políticas en Francia para que sea un éxito.

Según Fiat-Chrysler, la fusión crearía el tercer grupo automovilístico del mundo, con ventas anuales de 8,7 millones de vehículos y "una fuerte presencia en regiones y segmentos claves".

La FCA añade que sigue "firmemente convencida" de la razón convincente y transformadora" de su propuesta, cuya operación estaba valorada en unos US$ 40.000 millones.



Con anterioridad, el Consejo de Administración de Renault había notificado en París que a petición del Estado francés, principal accionista, no se ha podido pronunciar finalmente este miércoles sobre la propuesta de fusión "debido al deseo expresado por los representantes del Estado francés de aplazar el voto a un consejo posterior".



El comunicado de FCA subraya que su iniciativa "ha sido ampliamente apreciada desde su presentación, cuya estructura y términos fueron cuidadosamente equilibrados para ofrecer beneficios sustanciales a todas las partes".

La nota del grupo FCA afirma que "ha quedado claro que las condiciones políticas en Francia no existen actualmente para que tal combinación proceda exitosamente". La junta de Fiat Chrysler agradece el "compromiso constructivo" al Grupo Renault, en particular a su presidente y su director ejecutivo, y también a los socios de la alianza con Nissan Motor y Mitsubishi".



El grupo italoestadounidense agrega que "continuará cumpliendo con sus compromisos a través de la implementación de su estrategia".



La decisión sobre una fusión a partes iguales con FCA se esperaba este martes, cuando el Consejo de Administración informó ya de un primer aplazamiento.



El pasado 30 de mayo, el consejo de Renault avanzó su decisión de estudiar "con interés" la posibilidad de esa fusión, que según sus primeras impresiones lo reforzaría industrialmente y sería "generador de valor adicional para la alianza" con Nissan y Mitsubishi. Sin embargo, la posición de las japonesas Nissan y Mitsubishi ha sido uno de los elementos de conflicto en las negociaciones.



El CEO de Nissan Motor, Hiroto Saikawa, consideró este lunes que pese a las nuevas oportunidades de negocio la fusión "alteraría significativamente la estructura" de la compañía francesa. Por su parte, el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, justificó este miércoles el aplazamiento de la decisión de Renault sobre su fusión para poder establecer las condiciones fijadas por ambas partes.

En una entrevista en la emisora "RMC", Le Maire insistió en que el Estado, primer accionista de Renault donde posee el 15% de su capital, "vela con firmeza por los intereses industriales de Renault y Francia".



"Queremos hacer esta fusión pero no con cualquier condición (...) sino con la condiciones que hemos fijado. Tomaremos el tiempo que haga falta", dijo.

Entre las condiciones, el gobierno francés exigía que se conservaran los centros industriales y los empleos en Francia (donde Renault tiene 48.600 trabajadores) y que el Estado francés tenga representación en el consejo que resultaría de la fusión.



El grupo italo-estadounidense esperaba lograr con la fusión sinergias anuales superiores a los US$ 5.600 millones de un conjunto cuya capitalización bursátil debería superar los US$ 30.000 millones y vender 8,7 millones de vehículos.



Por su parte, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, también se había pronunciado en defensa de los intereses italianos y alegó este lunes que seguía con atención las negociaciones y confiaba en que no hubiera despidos en Italia si la fusión se materializaba.

Renault decepcionado

Renault manifestó este jueves su "decepción" por la renuncia de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a seguir adelante con su proyecto de fusión, pero al mismo tiempo agradeció al grupo italo-estadounidense sus esfuerzos e insistió en que la propuesta "es oportuna".



En un comunicado, Renault subrayó el reconocimiento por el "enfoque constructivo" de su socio de la alianza Nissan (accionista de su 15 % del capital) y dio las gracias a FCA. "Consideramos que esta propuesta es oportuna, con mucho mérito comercial y atractivo financiero al crear un líder mundial del automóvil con base en Europa", señaló.



Además, "esta oferta subraya el atractivo de Renault y de la alianza".

Fuente: EFE