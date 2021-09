Fideicomiso para asentamientos tensa interna de la coalición que busca una solución alternativa

La reasignación de recursos desde el Instituto de Colonización hacia el Ministerio de Vivienda para los programas para erradicar a los asentamientos sigue generando cruces en la interna de la coalición. Luego de que varios legisladores oficialistas se desmarcaran de la propuesta del Poder Ejecutivo, el presidente salió este miércoles a marcar la cancha y envió un mensaje a sus socios de la coalición.

“Si se quiere un fideicomiso para solucionarle la vida a 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas, el dinero está ahí (en Colonización). El que vote a favor en el Presupuesto estará ayudando a estas familias y el que no vote, no", dijo desde la Rural del Prado.

En el Parlamento todos recibieron el mensaje del presidente pero lejos de alinear a los socios, los distintos partidos mantienen sus diferencias e incluso hay varios senadores del Partido Nacional que no están dispuestos a acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo. Para que el fideicomiso se concrete el oficialismo tendrá que conseguir una alternativa.

En el Senado ya todos tienen asumido que el texto tal como vino de Diputados no tiene respaldo para ser aprobado y es necesario sentarse a negociar. "Como no están los votos, mi actitud es buscar una alternativa pero todavía no tenemos nada", dijo a El Observador el senador blanco Jorge Gandini, que fue uno de los legisladores blancos que se pronunció en contra. Sergio Botana y Carlos Camy fueron los otros que públicamente se opusieron a la propuesta del gobierno.

Ciudadanos, el sector mayoritario del Partido Colorado, también trabaja para buscar una alternativa que no le quite fondos al Instituto de Colonización. El senador de ese sector Pablo Lanz dijo a El Observador que en la reunión que tuvieron los senadores oficialistas con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, previo al ingreso de la Rendición de Cuentas al Senado, le transmitió su preocupación por la continuidad de las políticas del Instituto de Colonización.

“No nos ponemos en esa postura (del presidente) de que es blanco o negro. Entendemos que hay margen para negociar”, dijo Lanz y agregó que están trabajando en una alternativa pero no quiso adelantar detalles.

Las diferencias en la interna colorada, porque Batllistas acompaña al Poder Ejecutivo, generó llamados entre el secretario general del partido, Julio María Sanguinetti (Batllistas), y el lìder de Ciudadanos, Adrián Peña, según pudo saber El Observador de fuentes partidarias.

Si bien ese llamado generó nuevas conversaciones en la interna de Ciudadanos, la postura del sector se mantiene y pretenden buscar alternativas.

En Cabildo se defienden señalando que ellos no fueron los únicos que plantearon diferencias y que es necesario que el Partido Nacional plantee una postura única para que sea más fácil alinear a los socios. “Como hermano mayor del oficialismo, el Partido Nacional tiene que mostrar una postura acordada”, aseguró el diputado cabildante Álvaro Perrone.

Lacalle le envió un mensaje a Manini

Si bien no fue solo Cabildo el que planteó sus diferencias, el único líder oficialista que estuvo el martes 14 en la movilización de los colonos en contra de esta decisión del Ejecutivo fue el cabildante Guido Manini Ríos, donde se encontró con, entre otros, el expresidente frenteamplista José Mujica.

“Acá hay algunos que están en la misa y en la procesión”, dijo Lacalle este miércoles. Sin embargo, lejos de rever su posición, Manini convocó a una conferencia de prensa donde presentó el financiamiento alternativo para el fideicomiso.

Previo a que el Poder Ejecutivo enviara la Rendición de Cuentas al Parlamento, Manini había reclamado más recursos para el Ministerio de Vivienda y particularmente para los programas vinculados a los asentamientos.

Sin embargo, los cabildantes defienden que en más de una oportunidad le acercaron al gobierno fórmulas para generar recursos genuinos para financiar este tipo de programas y que, hasta ahora, no recibieron una respuesta. "Si hubo un sector que propuso fuentes de recursos alternativas fue Cabildo", señaló en diálogo con El Observador Eduardo Ache, que asesora a Manini en temas económicos.

El economista recordó que a principios de este año, Manini Ríos le presentó al presidente una serie de medidas enfocadas en las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y la forma de financiarlos. Si bien el Ejecutivo luego tomó medidas para ese sector no hubo una respuesta sobre la fuente de financiamiento que incluía, entre otras medidas, la del IVA personalizado, la revisión del Gasto Tributario (exoneraciones fiscales) y la revisión de todo el sistema de inversiones.

"Seguimos convencidos, ahora más que nunca, que es fundamental hacer un replanteo tributario para aflojarle la cincha a la clase media y a los emprendedores", agregó Ache.

Diputados

Las negociaciones en Diputados fueron intensas pero se logró llegar a un acuerdo que tuvo el respaldo de toda la coalición menos de dos diputados cabildantes: Sebastián Cal y Rafael Menéndez. Sin embargo, el resto de los diputados de la coalición levantaron su mano y recibió el respaldo necesario.

¿Por qué los sectores que en Diputados apoyaron el acuerdo no lo acompañan en el Senado? En Ciudadanos aseguran que mantuvieron una posición coherente durante toda la discusión y que negociaron hasta donde se lo permitieron los tiempos.

El Partido Colorado, y Ciudadanos en particular, fue el impulsor del artículo 265 de la Rendición de Cuentas que establece que el dinero que recaudan los impuestos que ahora se pretenden pasar a Vivienda se mantenga en Colonización hasta el 31 de diciembre de 2021. La idea inicial es que el dinero de este año también pasar a los programas para los asentamientos.

Fueron también los colorados, a impulso de Conrado Rodríguez, los que plantearon algunos reparos y lograron mantener unos $ 100 millones anuales en el organismo que administra tierras y asegura el dinero para el funcionamiento. El diputado Rodríguez fue de los que cuestionó la falta de interés de Cabildo Abierto por el tema en Diputados.

“En Diputados Cabildo Abierto votó el fideicomiso con la financiación de dos impuestos que estaban destinados al Instituto Nacional de Colonización para la compra de tierras, y que ahora pasarían a financiar la regularización de asentamientos, y ahí nada se dijo”, escribió en su cuenta de Facebook.

Para los cabildantes lo que cambió entre la negociación en una cámara y otra es que antes no estaba disponible el dinero del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el marco de un plan para la reactivación económica postpandemia, el FMI le asignó a cada uno de sus miembros unos derechos especiales de giro (DEG) que corresponde unos US$ 585 millones. Esos derechos, que no es dinero en efectivo sino un activo de reserva internacional para complementar reserva, se pueden cambiar por dinero para financiar programas determinados.

Cabildo Abierto propone utilizar ese dinero para retirar emisiones bonos del mercado y ahorrarse el pago de intereses lo que permitiría disponer de fondos para financiar el programa de asentamiento durante algunos años.

Luego de la reunión de la Mesa Política de Cabildo, Manini anunció este jueves por la noche que con ese ahorro, "se podría atender la realidad de los asentamientos". Explicó que ese dinero se volcaría a Rentas Generales y de allí se pueden tomar los fondos para el fideicomiso.

Sin embargo, esta propuesta no es de recibo en el Partido Nacional, según dijeron a El Observador fuentes blancas.

Lejos de estar cerrado el tema, los senadores oficialistas deberán sentarse a negociar para buscar una alternativa que conforme a todos los partidos y permita, además, financiar los programas pensados para erradicar asentamientos.