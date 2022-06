Fin de semana polar: refugios a tope y más de 400 denuncias por personas en la calle

El invierno llegó con todo y la ola de frío anunciada por el Instituto Uruguayo de Meteorología se hizo sentir en todo el sur del país, con temperaturas que llegaron a los -1.3º en Minas en la madrugada del domingo y sensaciones térmicas similares en el área metropolitana.

La situación llevó a que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) desplegara un operativo especial en coordinación con Defensa, Interior, ASSE y el Congreso de Intendentes.

Según datos del Mides proporcionados a El Observador, entre la noche del viernes y la del sábado se registraron más de 400 denuncias por personas que estaban durmiendo en las calles.

En la noche del viernes los equipos atendieron 234 reportes entre llamadas al 0800 8798 y mensajes al 092 910 000, el WhatsApp para notificar personas en calle. La noche del sábado, la más fría del fin de semana, hubo 184 reportes. El Mides actualizará en la mañana de este lunes la cantidad de denuncias recibidas el domingo.

La cartera encabezada por Martín Lema tiene 4.215 plazas disponibles en refugios entre las distintas modalidades. En la noche del sábado, 3.850 cupos fueron ocupados, mientras que el viernes la cifra ascendió hasta 3.900.

Camilo dos Santos

El Mides trabaja en conjunto con Interior

Los datos desagregan información acerca de dos de las modalidades de cobertura: los paradores nocturnos y las unidades militares. En los paradores nocturnos durmieron 34 personas el viernes y 35 el sábado, mientras que en unidades militares 70 personas pasaron la noche del viernes y 71 el sábado.

El resto de las modalidades son centros nocturnos, centros 24 horas para personas que requieren cuidados por dependencia física o cognitiva, pensiones, centros para mujeres con niños, niñas y adolescentes, hogares del programa Viviendas con Apoyo.

Montevideo no forma parte de la ola de frío pero igual se hizo un “operativo especial”. Los departamentos afectados son Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rocha, Lascano, San José, Tacuarembó y Treinta y Tres.

Meteorología detalló que el frío se produjo por el ingreso de una masa de aire que llevó a que las temperaturas mínimas pudieran oscilar entre -1º y 2º y las máximas entre 8º y 12º con heladas y “precipitaciones escasas y aisladas”.

La temperatura más baja se registró en la madrugada del domingo en Minas (-1.3º). Luego le siguieron: -0.2º en Florida, -0.1º en Treinta y Tres, 0.1º en Soriano y 0.8º en San José, según datos oficiales de Meteorología procesados por El Observador.

La ola de frío terminará el lunes y es la tercera en lo que va del año, aunque tiene características diferentes a las anteriores dos.

El jefe de pronósticos del Inumet, Néstor Santayana, explicó que las temperaturas mínimas no fueron “tan bajas” que las otras veces pero las máximas sí. Esto se debió a un hecho que todo aquel que salió a la calle pudo observar: la nubosidad. “Lo bueno es que no hubo tanto viento entonces la sensación térmica no fue tan baja. El problema de esta ola es que las máximas no son tan elevadas sino más bajas por efecto de la nubosidad”, dijo y contó que el frío comenzó a sentirse más en las tardes porque al haber “cielo gris” el sol “no calienta”.

Santayana detalló que el lunes continuará frío y nublado, y que durante la tarde comenzarán las lluvias, primero por el norte y luego se extenderán a todo el país.

Teléfonos útiles

Los ciudadanos tienen mecanismos disponibles para advertir de personas en la calle. En Montevideo podrán llamar a la línea gratuita 0800 8798 o contactarse por el Whatsapp 092 910 000 (por esta vía luego recibirán un reporte con el resultado de su contacto). En el resto del país, la población deberá comunicarse al Cecoed departamental o al 911.

Sin embargo, si la persona en situación de calle requiere atención médica se debe llamar directamente al 105 (SAME) de ASSE. Mientras que por ocupación indebida de espacios públicos se debe llamar a los Cecoed departamentales; en Montevideo al 2901 0006.

En caso de niños, niñas o adolescentes en situación de calle sin referentes adultos, se debe llamar a la LÍNEA AZUL de INAU: 0800 5050 de lunes a domingo de 8 a 20 horas; fuera de ese horario, al 098 462 326.

En caso de personas generando disturbios en el espacio público la llamada deberá dirigirse al 911.

El Plan Invierno comenzó el domingo 15 de mayo y se extenderá hasta el 31 de octubre.