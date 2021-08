Finanzas alternativas: el volumen per cápita de Uruguay creció 1.611% en 2020

Cualquiera que haya intentado conseguir financiamiento para un pequeño negocio sabe que los bancos son una excelente opción para muchas empresas grandes y establecidas, pero la mayoría de las veces tienen criterios que las empresas más chicas no pueden siquiera soñar con cumplir.

De la mano de esta imposibilidad nació lo que hoy se conoce en el mundo como finanzas alternativas, que son los procesos e instrumentos financieros que surgieron por fuera del sistema financiero tradicional -como los bancos regulados y los mercados de capitales- para asistir a estas empresas pequeñas.

La herramienta más conocida de las finanzas alternativas en la actualidad es el crowdfunding, pero también existe el factoring (contrato por el cual una empresa vende sus facturas y créditos futuros para obtener el dinero de inmediato, aunque con un descuento); el anticipo de caja a comercios (merchant cash advance), que es un adelanto por las ventas con crédito y débito; los préstamos sin garantía (unsecured business loans), y muchas otras herramientas más.

La Universidad de Cambridge acaba de publicar, con ayuda de la gestora de inversiones global Invesco, el BID y el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), el 2nd Global Alternative Finance Market Benchmarking Report, el informe más completo sobre el estado global de estas finanzas alternativas, que cuenta con datos de 2019 y 2020 proporcionados por las empresas de este sector emergente.

Medido por su crecimiento per cápita, Uruguay fue el país del mundo donde porcentualmente las finanzas alternativas más crecieron durante 2020: 1.611%. Si bien el reporte indica que en el caso uruguayo el punto de partida era bastante modesto (en 2019 sólo había movido US$ 2,5 millones), destaca el rápido crecimiento del sector. Después de Uruguay, y siempre medido en términos de crecimiento per cápita, Irlanda fue el segundo país del mundo donde más creció (361%), seguido de República Checa (97%), Singapur (92%), Noruega (85%) y Chile (63%).

Con el repunte en el año que pasó, Uruguay logró colarse entre los primeros 60 países (57°) por el volumen total de sus finanzas alternativas en dólares: pasó de US$ 2,5 millones en 2019 a US$ 43,4 millones en 2020. Con estos valores logró superar a países mucho más grandes en cuanto a población, PIB y gravitación internacional, como Turquía (30,6 millones), Egipto (26,1) o Sudáfrica (23,8).

Respecto al volumen neto de las finanzas alternativas en América Latina, Brasil continúa liderando la región con US$ 5.320 millones, un valor acorde con su PIB y población que lo dejó en el 3° puesto mundial. Chile, con US$ 803 millones (casi el doble que en 2019) se ubicó en el puesto 14°, mientras que México, a pesar de haber perdido 11 millones año contra año, ocupó la posición 17°. Colombia, con un crecimiento modesto (+4,2 millones) ocupó la posición 25° por su volumen neto, mientras que Perú, en la posición 47°, pasó de US$ 82,9 millones en 2019 a US$ 72,5 en 2020, y Argentina, en la posición 48°, mostró un buen crecimiento, de US$ 58,4 millones a US$ 69,2 millones.

En cuanto a los rendimientos más deficientes de la región, el reporte indica que los tres más bajos por su volumen neto son Costa Rica (102°), que pasó de US$ 845.000 en 2019 a US$ 1 millón en 2020; Panamá (120°) que alcanzó los US$ 197.000 para el año pasado; y Venezuela (139°), que pasó de tener un volumen neto de sólo US$ 17.489 en 2019 a US$ 12.146 en 2020.

En cuanto al mundo medido en términos de volumen per cápita, no hubo cambios en 2020 y el Reino Unido, Estados Unidos, Singapur, Letonia, Estonia y Lituania continúan liderando las finanzas alternativas. Sin embargo, mientras que el Reino Unido, Estados Unidos, Singapur y Lituania reportaron aumentos en los volúmenes per cápita entre 2019 y 2020, Estonia y Letonia los disminuyeron.

La caída más extrema tanto en términos absolutos como per cápita se registró en China, cuyo volumen cayó 99% entre 2019 y 2020. El caso chino representa una disminución realmente dramática si tenemos en cuenta la población del país. Esta caída fue consecuencia de cambios regulatorios y el endurecimiento de las condiciones en China para los operadores de plataformas con licencias indebidas.

Pero si excluimos al gigante asiático de los cálculos, el mercado global de finanzas alternativas ha crecido de manera constante durante los últimos tres años. Los volúmenes globales (excluyendo China) aumentaron un 3% entre 2018 y 2019 (de US$ 89.000 millones a US$ 91.000 millones), mientras que en 2020, a pesar del covid-19, el volumen del mercado global aumentó un 24% respecto al año anterior, hasta alcanzar los US$ 113.000 millones.

Todo esto nos muestra que las finanzas alternativas están desarrollándose exitosamente, a pesar -o quizás gracias a ello- de los tiempos complejos que nos tocan vivir, pujando por ganarse un lugar entre los actores más tradicionales de las finanzas globales. ¿Se trata de los dolores de parto de una nueva industria? ¿O asistimos a una reconfiguración del viejo sistema, que busca adaptarse a estos tiempos modernos y turbulentos?

Para Uruguay, más importante que estas preguntas y sus eventuales respuestas, es tratar de mantenerse y avanzar, como hasta ahora, por el mismo camino.