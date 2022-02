Firma de Ancap en Argentina volvió a perder luego de tres años con resultados positivos

Luego de tres años consecutivos con números positivos, la firma logística Carbolcor —que Ancap gestiona en Argentina— volvió a tener un ejercicio contable en rojo. El balance de la empresa correspondiente a 2021 registró una pérdida de 44,2 millones de pesos argentinos (unos US$ 465 mil al tipo de cambio promedio del año).

El reporte publico da cuenta que en los primeros seis meses del año y debido a la prolongación de algunas de las restricciones por la pandemia “el contexto fue favorable para el negocio de almacenajes de combustibles en condiciones similares al 2020”. En tanto, el almacenaje de productos químicos se mantuvo con pocos movimientos y sin grandes signos de reactivación. Esta baja se vio compensada en parte del año por un mayor almacenaje de productos agroindustriales donde se vieron afianzados los movimientos exportadores de oleínas vegetales y productos grasos, explica la memoria anual de la empresa.

En tanto, sobre el segundo semestre “se evidenció la reactivación del consumo de combustibles en el mercado nacional bajando drásticamente la demanda de almacenaje en la terminal, dejando una capacidad ociosa mayor al 50%. Y agrega, que “si bien la capacidad ocupada de almacenaje de GLP se mantuvo estable en 74% de la capacidad disponible, nuevas operaciones de bombeos entre compañías y un flujo sostenido de carga de camiones permitieron incrementar levemente los ingresos de este sector”.

La firma cortó una racha de tres años años consecutivos con números positivos tras ganar US$ 5,9 millones en el ejercicio 2018, US$ 1,3 millones en 2019 y US$ 1,6 millones en 2020. Entre 2013 y 2017 la empresa acumuló pérdidas por unos US$ 66,4 millones.

A comienzo del año pasado Ancap rechazó la millonaria oferta del grupo Pure Life General Trading de Emiratos Árabes que ofreció comprar a Carboclor por US$ 45 millones. El ente definió como “insatisfactorio” el origen de los fondos. La oferta que realizó el grupo árabe casi duplicaba su valor de mercado en su momento de unos US$ 25 millones.

También en setiembre del año pasado hubo un ofrecimiento por parte de la empresa Vitol Tank Terminals International para la compra de la totalidad de las acciones de Carbolcor en manos de Ancsol. Esta firma ofreció pagar el precio de cotización en bolsa y en pesos argentinos en Argentina. Ancap argumentó que no existía una forma de repatriación del resultado de la eventual venta en condiciones de riesgo aceptables, según supo El Observador. En ese entonces hubo una contraoferta en donde se manejó una cifra de unos US$ 15 millones para hacer la transacción que tampoco alcanzó un acuerdo porque el comprador insistió con que el pago se hiciera en territorio argentino.

Ancap tiene el 84,11% de las acciones de Carboclor a través de la sociedad anónima, Ancsol. El restante 15,89% corresponden a accionistas minoritarios ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) de la vecina orilla.

El ente cerró su negocio petroquímico en Carboclor en 2016 para centrarse únicamente en el negocio logístico, luego de una racha de pérdidas millonarias entre 2013 y 2017. La empresa tiene un puerto en la ciudad de Campana sobre el río Paraná, que es hoy su principal activo.

“Teniendo en cuenta las variables macroeconómicas, la gestión seguirá enfocada en estrategias orientadas a aumentar la rentabilidad del negocio con foco en el control de costos operativos y el aumento y diversificación de los ingresos, aumentando los esfuerzos en conseguir contratos de largo plazo que aseguran una mejor proyección y estabilidad del negocio”, dice la memoria anual de la empresa. Vea aquí el balance completo