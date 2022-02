Fiscal Alfaro da marcha atrás y no realizará el allanamiento en la casa de Ignacio Álvarez

El fiscal de Corte, Juan Gómez, informó este lunes que "por expresa resolución de la fiscal actuante" no se va a realizar el allanamiento en la casa del conductor del programa radial La Pecera, Ignacio Álvarez.

"Esa medida no se cumplió y no se habrá de cumplir. No hay ninguna razón a esta altura de los acontecimientos para que ningún periodista pueda estar sujeto a la incautación de su instrumento de trabajo, que, sin dudas, lo puede ser su aparato celular", sostuvo.

La fiscal había ordenado el allanamiento de la radio Azul FM (donde se transmite La Pecera) y también del domicilio de Álvarez. El primero se concretó el viernes mientras que el segundo no se realizará.

Gómez aclaró que la orden "no buscó ninguna revelación de fuentes de un periodista", sino corroborar "si había una difusión mayor, una cesión de esos audios o grabaciones a otras personas". También precisó que ninguna de las medidas solicitadas llegó a prosperar.

"No se estaba investigando un delito, sino que en su mente estaba una conducta con apariencia penal. No se consideró lo que podría ser la afectación de un derecho a la reserva de las fuentes", reconoció, en base al pedido de la fiscal Mariana Alfaro.

"Lo único que se obtuvo en lo que se llamó un allanamiento a una emisora de radio fueron los audios de dos programas periodísticos entregados por la dirección de la emisora sin otra dificultad", insistió.

Gómez indicó que confía en el trabajo de sus colegas, a quienes garantizó la "más absoluta independencia técnica" para analizar sus casos, y aseguró que la Fiscalía es "garante" de la libertad de expresión y que, por tanto, la libertad de prensa no se vea trastocada.

Según explicó, Alfaro luego consideró "innecesarias" las medidas que ella misma había impulsado y reconoció su "error estratégico de no avizorar (que el allanamiento) podría afectar los derechos de no revelar la fuente".

"Esos audios podrían estar en manos de otros periodistas. Si la intención fuera revelar las fuentes, a nadie podría llamarle la atención que se procurara con otros periodistas cuál era la fuente", subrayó el fiscal.

El celular de Álvarez no será revisado por la Fiscalía. Sin embargo, se continuará investigando la posible violación del artículo 92 por difundir los audios en el programa de radio.