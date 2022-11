Fiscalía de Corte indica que Fossati actuó dentro de los márgenes de la independencia técnica en acuerdo con Presidencia

La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que afirma que "se garantiza en todos los casos la preservación del derecho a la intimidad de las personas". La fiscal Gabriela Fossati había dicho este martes a El Observador que en la investigación que lleva adelante sobre el excustodio presidencial Alejandro Astesiano no hay chats con el presidente Luis Lacalle Pou por "requisito" de Presidencia.

En ese sentido, la institución la respaldó exponiendo que: "De acuerdo con los más altos estándares internacionales, se garantiza en todos los casos la preservación del derecho a la intimidad de las personas, que puede verse afectado en el marco de la interceptación de las comunicaciones o de la incautación de los dispositivos electrónicos".

La fiscal había dicho a El Observador que entendió "que podía haber información de los movimientos y hábitos de su familia". "Las condiciones de trabajo de la fiscalía no pueden garantizar que eso se mantuviera en reserva. Me parece sumamente razonable y me sigue pareciendo sumamente razonable", indicó.

La Fiscalía aclaró que en cada caso concreto depende de la decisión del equipo fiscal qué cosas incluir y no en la investigación, dado que tienen independencia técnica.

"Sé que el ministro del Interior transmitió la preocupación de la reserva de las conversaciones privadas, familiares y personales. Se aceptó de tal manera", señaló Lacalle Pou al respecto.

"Pasado el tiempo, me parece que lo mejor que se pudo hacer y dictaminar por parte de la fiscal, porque un día sí y otro también dos medios están filtrando información", agregó el presidente, quien explicó que su preocupación refería a las conversaciones en el celular de Astesiano que pudieran contener "conversaciones privadas, familiares y personales".