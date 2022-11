Flota pesquera paralizada por altos precios del combustible

La Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU) reclama por un aumento del precio de los combustibles y advierte que el 80% de la flota pesquera nacional se encuentra paralizada por este motivo. Los empresarios buscan que intervengan representantes del Poder Ejecutivo para solucionar el inconveniente.

La gremial afirma que desde marzo se produjo un notorio aumento en el precio de los combustibles y eso genera que el puerto de Montevideo sea uno de los más caros de la región para la flota pesquera.

Hasta ese mes, Ancap fijaba el precio para los barcos tomando como referencia el precio del US Gulf Coast Diesel y le agregaba un costo propio. Eso llevaba a que el valor estuviera unos US$ 60 por encima.

Sin embargo, la CIPU sostiene que a partir de ese momento ese margen de Ancap se multiplicó por ocho. Eso llevó a un aumento de precio de entre US$ 400 y US$ 500 por encima del precio de referencia.

Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU)

Pesca nacional

Desde hace días, los empresarios advierten que la paralización de la flota pesquera aumenta. La semana pasada, el 39% de la flota estaba en actividad. Esta semana es el 20%.

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, se refirió días atrás a la situación del sector y el freno de la actividad. “Es una decisión empresarial de algún operador que evidentemente no puede soportar los precios internacionales”, dijo a Subrayado.

“Ancap fija los precios en función de criterios muy objetivos y de parámetros internacionales. No es una decisión comercial y menos en contra de algo”, complementó. Pero las empresas del sector no compartieron los comentarios de Stipanicic y contestaron que la paralización no fue decisión de un solo operador pesquero, sino de todo el sector que no puede soportar los precios fijados por Ancap.

Respecto al aumento del precio, la CIPU reclama conocer cuál es el nuevo parámetro que llevó al incremento desde marzo. Sobre los precios internacionales, la gremial expresó que Montevideo es uno de los puertos más caros de la región.

Luego de conocer las declaración del presidente del ente, la CIPU solicitó al ministro de Industria, Omar Paganini, y al subsecretario Walter Verri que intervengan para buscar una solución urgente que permita a la flota retomar la actividad.