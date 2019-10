FMI sobre la crisis ecuatoriana: "son tiempos difíciles"

El gobierno de Ecuador, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y del FMI, bajó este martes los precios de los combustibles más utilizados, como acordara con los movimientos indígenas para solucionar la reciente crisis social.

Las cotizaciones disminuyeron a los niveles previos al 3 de octubre, cuando aumentaron hasta en 123% y generaron fuertes protestas durante doce días que dejaron ocho muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos según la Defensoría del Pueblo. El precio del galón americano de diésel bajó de 2,30 a 1,03 dólares y el de gasolina corriente de 2,40 a 1,85 dólares.

El movimiento indígena lideró las manifestaciones que movilizaron a miles de sus miembros hacia Quito y alcanzó el domingo un acuerdo con el presidente Lenín Moreno que permitió retornar a la calma.

ECUADOR-ECONOMY-IMF-OIL New fuel prices are displayed at a gas station in Quito, on October 15, 2019. Ecuadorians go to gas stations which prices have returned to normal after an agreement cancelling Decree 883, that had more than doubled fuel prices. Luis ROBAYO / AFP