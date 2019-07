Fondes otorgó préstamos por US$ 1,8 millones a 11 empresas el año pasado

La alta morosidad fue un dolor de cabeza para las autoridades del Fondo de Desarrollo (Fondes), durante el gobierno de José Mujica, porque prácticamente nadie pagaba. Incluso hubo empresas como Alas Uruguay, COEP (ex Pressur) y Cotrapay (ex Paylana) que cerraron sus puertas tiempo después de haber recibido apoyo financiero, aun cuando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) había alertado sobre los riesgos de estos proyectos.

El Fondes- Inacoop fue rediseñado en 2017 durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez y se aprobó un nuevo reglamento operativo. Entre sus principales directivas se estableció que no se apoyará en ninguna forma a empresas ya existentes que "por sus problemas de gestión, de mercado, de competencia, de costos, de productos, de endeudamiento u otros factores que hayan podido afectar su rentabilidad o estabilidad, lo requieran".

Esto también implicó el diseño de un nuevo plan estratégico, con protocolos y manuales de procedimientos para todos los pasos claves. El Fondes sostiene que los cambios realizados redundaron “en que no existan incumplimientos de los créditos otorgados en esta nueva etapa”, según el informe que acompaña la ley de Rendición de Cuenta remitida el viernes pasado al Parlamento.

Beneficiados

En ese tiempo se recibieron 18 proyectos por un monto total de US$ 2,7 millones. Finalmente se aprobaron fondos reembolsables para nueve proyectos por US$ 1,36 millones aproximadamente. De los restantes nueve proyectos hubo dos que se aprobaron en los primeros meses de 2019 por un total de US$ 500 mil. Además, hubo cinco que no lograron cubrir los estándares exigidos y fueron denegados, y dos se encuentran en proceso de reformulación.

El informe destaca la diversificación en la cartera de proyectos aprobados, tanto en montos como en sectores de actividad. De las iniciativas financiadas, el 59% responde a cooperativas agro-industriales o que brindan servicios agrícolas, 17% al sector industrial, 14% se encuentra en el sector transporte y almacenamiento, y el restante 10% corresponde al sector de la construcción.

El reporte agrega que también existe una “mayor atomización de los apoyos otorgados”. Los créditos concedidos son en promedio de US$ 169 mil, y los tres de mayor importe acumulan el 46% del total de la cartera.

Hay 10 empresas que son cooperativas (agrarias o de trabajo), mientras que solamente una es una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un modelo de gestión colectiva, es decir autogestionada.

Empleo

Cuando se autorizó el financiamiento, las empresas contaban con 1.840 socios y generaban 590 puestos de trabajo. “Se estima que con los proyectos de inversión presentados en el período, se logró aportar al empleo en 165 puestos de trabajo. Se crearon 25 puestos adicionales y se contribuyó a no destruir otros 140 puestos de trabajo”, dice el informe.

El Fondes también señaló que en 2018 hubo “varias refinanciaciones exitosas”, tanto desde el punto de vista de la regularización del pago, como del mantenimiento de las fuentes laborales, así como también de la regularización de la totalidad de las garantías que restaban constituirse.

La cartera

El Fondes–Inacoop tenía al cierre de 2018 una cartera “viva” de créditos por unos US$ 6,7 millones, integrada por 15 emprendimientos. La lista de préstamos vigentes está formada por UCOT (US$ 2,9 millones), Funsacoop (US$ 1,4 millones), Uruven (US$ 560 mil), Urutransfor (US$ 440 mil), La Diaria (US$ 335 mil), Copagran (US$ 263 mil) y Apuesta Sustentable (US$ 247 mil).

La nómina se completa con Cadol (US$ 127 mil), Unidad Cooperaria (US$ 116 mil), Cradeco (US$ 111 mil), Colaveco (US$ 107 mil), Cotraydi (US$ 75.800), Bella Vela (US$ 50.900), Comure US$ 12.500) y Cootax (US$ 5.900).

En tanto, la previsión contable para créditos incobrables era de US$ 35,2 millones al cierre de 2018. Aquí sobresalen Envidrio con deudas por US$ 14,9 millones y CTC (ex Metzen & Sena con US$ 16,3 millones. Los dos emprendimientos han tenido a lo largo de su historia serios problemas financieros para poder funcionar.