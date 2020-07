Forlán confirmó que Cebolla Rodríguez seguirá siendo el capitán de Peñarol

Diego Forlán confirmó que Cristian Rodríguez seguirá siendo el capitán de Peñarol cuando se reanude la actividad del Torneo Apertura, pese a que los dirigentes pretendían sancionarlo quitándole la cinta debido a que regresó de la cuarentena con sobrepeso y un desgarro, según el informe deportivo sobre el que trabajaron los dirigentes.

"Diego sigue siendo el capitán", expresó Forlán este lunes en el programa A Fondo de 1010AM y aclaró: "Siempre y cuando entre como titular. Hay muchas cosas que se dicen que son más de lo que es...".

El entrenador aurinegro reconoció que el futbolista no volvió a los entrenamientos en sus mejores condiciones físicas, pero aclaró que esa situación se debió a que sufrió una lesión (un desgarro) una semana antes del regreso.

"El sábado anterior al lunes 15, cuando volvimos a los entrenamientos, tuvo una molestia y ya el entrenamiento no fue el mismo. No es una justificación, pero hizo que no llegara en las mejores condiciones", dijo Forlán.

Añadió que el Cebolla sigue entrenando aparte del grupo y que está evolucionando bien.

"Es claro que no alcanzó los objetivos, pero no es porque no quisiera, sino que la lesión fue contraproducente. Esperemos tenerlo lo antes posible y ver si llega al clásico".

Forlán y Cebolla Rodríguez fueron compañeros durante muchos años en la selección nacional, por lo que se conocen bien.

"Sé lo profesional que es, sé lo que quiere al club y quiere que nos vaya bien a todos. Es un jugador que marca la diferencia", indicó el DT.

El entrenador entiende que debe confiarle el brazalete al exjugador de la selección y se mantiene firme en su posición, mientras en la reunión del consejo aurinegro del 25 de junio, cuando expresaron su aspiración de que le quitaran el capitanato sugirieron un nombre para sustituirlo: Kevin Dawson.