Frigoríficos proponen baja en los valores para el ganado gordo

La industria quita presión de compra sobre el mercado y propone menores valores por el ganado gordo. Los frigoríficos se muestran mejor posicionados, abastecidos durante los primeros días de enero, y las entradas a planta van de dos a tres semanas.

Con menor concreción de negocios, el novillo gordo especial cotiza entre US$ 3,15 y US$ 3,20 por kilo en cuarta balanza. La disponibilidad de ganados bien terminados es muy reducida.

En el caso de la vaca gorda -con un rango más amplio de valores- se proponen entre US$ 2,90 y US$ 3. Para la vaquillona los valores las referencias se encuentran entre US$ 3,05 y US$ 3,10.

La oferta de ganado es muy reducida, con una disponibilidad forrajera muy castigada por la falta de lluvias. Las últimas precipitaciones fueron bienvenidas, pero la atención sigue en cómo evolucionará el panorama climático en lo que resta del verano. De esto y del ritmo de la actividad industrial dependerán los valores en las próximas semanas, consideró Christopher Brown, director de Agro Oriental, entrevistado en el programa Tiempo de Cambio de radio Rural.

La expectativa es que la oferta de ganado disponible sea todavía menor sobre fin de mes y a lo largo de febrero y que pueda traducirse en algún repunte de valores.

El dato de faena de esta semana posiblemente supere a la de las semanas anteriores, atípicas por Navidad y fin de año.

En la última semana del año se industrializaron 28.405 vacunos. Los novillos sumaron 12.707 cabezas, una participación de 45%. Mientras que la faena de vacas se ubicó en 11.652 cabezas, representando 41% del total. La faena anual de vacunos cerró el 2020 apenas por encima de los 2 millones de cabezas y confirmó una caída de 10% frente a 2019.

El precio de exportación de la carne vacuna la semana pasada fue de US$ 3.793, mostrando un repunte respecto a la semana anterior. Aún así quedó lejos por debajo del valor registrado en igual semana un año atrás.

El 2020 cerró con un precio de exportación promedio de US$ 3.778 por tonelada, una caída de 2,7% frente a los US$ 3.883 registrados en 2019, de acuerdo a datos preliminares publicados esta semana por el Instituto Nacional de Carnes.

El volumen de carne vacuna exportado por Uruguay en 2020 descendió 11,5% interanual, con 415.399 toneladas peso carcasa, por debajo de las 469.605 toneladas enviadas al exterior en 2019. China se mantuvo como principal destino de la carne vacuna local, pese a que disminuyó su participación a 46%.

El NAFTA se ubicó en segundo lugar con 24% del total exportado y en tercer lugar la Unión Europea con 16%.

Carlos Pazos

Lanares con precios estables y más exportaciones de carne

La industria se muestra más activa en el caso de los lanares, vinculado principalmente a la demanda internacional, en particular a China. El mercado está equilibrado con entradas dispares y valores estables.

El cordero liviano cotiza entorno a US$ 3,01; el cordero mamón en US$ 3; el cordero pesado en US$ 3,05. Los capones se ubican entorno a US$ 2,94, los borregos en US$ 3,04 y las ovejas en US$ 2,86.

Si bien la faena de ovinos retrocedió en la última semana del año, el desempeño en 2020 fue muy superior al de 2019, con un salto interanual de 17% y superando el millón de cabezas.

Las exportaciones de carne ovina se recuperaron en volumen pero cayeron en valor. Los envíos al exterior sumaron 17.425 toneladas, casi 16% por encima de las 15.044 exportadas en 2019. El precio de exportación retrocedió 6% en 2020, con un promedio de US$ 4.350, por debajo de los US$ 4.640 de 2019.

El 49% de la carne ovina enviada al exterior fue para China, por lejos el principal destino, seguido por el Mercosur, con una participación de 22%.