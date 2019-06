Fuerte aumento en importación de pescado ante descenso de captura local

Las importaciones de pescado crecieron 20%, medidas en volumen, en el primer semestre del año. Las compras llegan a la plaza para suplir una menor captura local. Los comerciantes afirman que el consumo no crece y una de las razones es que los uruguayos conocen pocas opciones para cocinar el pescado. Sin embargo, extranjeros que residen en el país sí saben hacerlo y acceden a un alimento más barato que otros tipos de carne.

Entre enero y lo que va de junio llegaron al país más de 1,2 millones de kilos de pescado importado. Según datos aduaneros, las compras fueron por US$ 6,4 millones frente a US$ 6 millones del mismo semestre de 2018. El precio promedio fue de US$ 5,37 por kilo, por debajo del valor del año pasado cuando alcanzó los US$ 5,71.

La especie que más ingresó al país fue el pangasius, básicamente procedente de Vietnam. Fueron más de 400 mil kilos a un precio promedio por kilo de US$ 2,53. El segundo lugar fue para la categoría salmones del Pacífico, del Atlántico y del Danubio. El principal origen en este caso fue Chile con un valor promedio por kilo de US$ 11,02. Desde ese país llegaron más de 290 mil kilos.

La tercer especie importada fue la merluza con aproximadamente 300 mil kilos. Llegó desde Argentina con un precio promedio por kilo de US$ 4,13.

En menor volumen se importaron tilapias, filetes congelados de atún, abadejo y truchas.

Los vendedores de pescado asocian la mayor importación a una menor captura local.

El integrante de la Asociación de Feriantes del Uruguay Gustavo Ferreira dijo a El Observador que las inclemencias climáticas hacen que la pesca no sea continua. “El tiempo no es parejo y no hay tiempo para que las pesqueras salgan; entonces hay pescado tres días y después ya no queda”, indicó. Entonces, se debe recurrir a la compra de productos importados.

¿Competidor de la carne?

En poco más de dos meses la carne vacuna tuvo seis aumentos. En total el incremento se ubicó en el orden de 30%, según las estimaciones de los carniceros. Sin embargo, las subas consecutivas no motivan un mayor consumo de pescado. “No es que coma pescado porque sube la carne, es porque quiere comer más sano, aunque capaz que no sabe cómo cocinarlo”, expresó Ferreira.

El comerciante indicó que cuando la carne vacuna aumenta, la de pollo es la que compite directamente.

Informó que en las ferias el kilo de merluza vale entre $ 280 y $ 320. Recordó que las ferias venden el 80% del pescado que se consume a nivel local.

En supermercados, el kilo de merluza se ubica en $ 330, el lenguado vale $ 499 y el pangasius $ 279. En comparación, un kilo de entrecot cuesta $ 369, la coita de cuadril $ 329 y el asado Angus sale $ 469.

Dificultades en pescaderías

El aumento de las importaciones no se refleja en la venta en pescaderías. El propietario de La Portonovesa, ubicada en Dámaso Antonio Larrañaga y Berlín. Walter Echenique indicó a El Observador que las ventas cayeron entre 30% y 40% respecto a un año atrás. Coincidió con Ferreira en que la captura local tuvo una fuerte merma. “La venta acompañó esa menor captura, porque si estuviéramos ante un crecimiento del consumo sería muy difícil cubrir la demanda”, señaló.

Echenique mencionó que uno de los problemas que tiene el consumidor uruguayo es que está acostumbrado a comer pescado en filetes. Para conseguir un kilo de filetes se necesitan tres de pescado. Añadió que en estos días comienza la zafra de corvina. Y allí el rendimiento es de 25%. Por eso, es apropiado comprar corvina entera para consumir. El kilo de corvina entera cuesta $ 120. “El pescado también se encarece porque la gente solo come filetes; no hay ninguna proteína a $ 120, el problema es que el uruguayo no sabe comer”, afirmó.

El comerciante comentó que a su local concurren muchos venezolanos. “Ni locos compran un filete; están acostumbrados al pescado entero, y así comen barato”, añadió. En contrapartida, por esa predilección por el filete, el uruguayo come la tercera o cuarta parte del pescado, dijo. Y además quiere conseguirlo barato. Como ejemplo, informó que hace dos semanas compró 25 mil kilos de angelito, una variedad del cazón.

“Lo pusimos a $ 190 el kilo y la gente vino a comprar por la oferta, quejándose por el precio de la carne vacuna. La gente está buscando el precio por todos lados, por no todos los días conseguís esa cantidad de angelito para la oferta”, resumió el comerciante.

Pangasius

Como hace un par de años, el pangasius es el pescado que más se importa, medido en cantidad. Hay cierta desconfianza con esta especie que es criada en forma intensiva. Una de las mayores producciones se desarrolla en el río Mekong, en Vietnam, uno de los más contaminados del mundo. Sin embargo, su bajo precio alentó a los comprados mundiales a adquirir ese pescado, algo que también ocurrió en Uruguay.

Los dos comerciantes coincidieron en que actualmente el precio ya no es tan conveniente por la suba del dólar. “Fue negocio mientras era barato, pero si tenés oferta de variedades comunes, ¿para qué vas a comprar un pescado más caro y de criadero?”, expuso Echenique.

A su vez, Ferreira dijo que el pangasius no tiene sabor. “Es lo mismo que comparar un asado chino con uno uruguayo”, dijo. Igualmente restó trascendencia a la mala fama del pescado. “No creo que todo sea criado en aguas malas. El año pasado Estados Unidos y Europa compraron cantidades récord. Ellos no son tontos, no compran cualquier cosa”, señaló.