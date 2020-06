Fuerte avidez por deuda en pesos del MEF, que colocó casi US$ 300 millones a 2024

La Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recibió este lunes un fuerte apetito de los inversores por hacerse de papeles del Estado uruguayo en moneda local.

En el lanzamiento de la serie 27 de la Nota del Tesoro en unidades indexadas (UI) con vencimiento en 2024 por 1.450 millones de UI (equivalente a unos US$ 158 millones), las autoridades recibieron una oferta cuatro veces superior a ese monto (5.402 millones de UI o US$ 590 millones). El MEF tiene siempre la potestad de aceptar hasta el doble del monto licitado, por lo que en esta oportunidad aprovechó el apetito de los inversores para casi completar ese monto con 2.619 millones de UI (unos US$ 286 millones).

Una de las razones que puede explicar esa demanda es que el gobierno permitía integrar como canje tres notas en pesos: la serie 14 en UI con vencimiento el próximo de 10 de junio, la serie 8 en pesos que culmina el próximo 29 de julio y la serie 24 en UI con vencimiento en diciembre de 2021.

Las autoridades habían lanzado la emisión con una tasa de interés anual de 2,975% anual, pero terminaron convaliando una tasa de 3,09% para esa deuda en pesos indexada a la inflación. De todas formas, esta tasa implica una reducción de casi 1 punto respecto a la TIR de 3,84% que el MEF convalidó para la emisión de la Nota del Tesoro en UI con vencimiento en 2023 el pasado 28 de abril.

La semana pasada, el riesgo país de Uruguay cayó casi 12% y cerró en 196 puntos básicos, según el índice que procesa República AFAP, y ya prácticamente está a la par de lo que estaba previo a la pandemia del covid-19. Varios países emergentes han aprovechado el buen clima económico de las últimas semanas para salir a fondearse en los mercados globales. En cambio, el MEF tomó como primera medida y estrategia apelar a los créditos de organismos multilaterales para hacer frente a sus necesidades de fondos para cubrir un rojo de las cuentas públicas que orilla el 5%, que se verá agravado en los próximos meses por los efectos del covid-19.

La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) estima que para 2020 las necesidades de financiamiento del gobierno central ascenderán a US$ 4.649 millones, lo que equivale a US$ 676 millones más en comparación a las estimaciones publicadas en enero pasado.

Las cifras incluyen US$ 1.618 millones en amortizaciones de bonos y préstamos con organismos multilaterales, pago de intereses por US$ 1.529 millones y déficit primario de US$ 1.501 millones, según el último reporte de deuda soberana del primer trimestre de este año.

Del monto total de recursos, hay aproximadamente US$ 3.750 millones que se planean conseguir mediante la colocación de bonos internacionales y otros emitidos en el mercado doméstico. Las otras fuentes de financiamiento serán los créditos de organismos internacionales (US$ 1.520 millones), otros (US$ 128 millones y uso de activos de reservas del gobierno central (US$ 750 millones), se explicó.

La emisión neta de bonos (esto es, deduciendo las amortizaciones de títulos) se proyecta en US$ 2.132 millones para este 2020.