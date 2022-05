Fuerte cruce entre Guardiola y Evra: el técnico respondió a las críticas del exfutbolista

Patrice Evra, el exfutbolista que en 2011 denunció a Luis Suárez de insultos racistas cuando ambos jugaban en Inglaterra, realizó el martes fuertes declaraciones contra Pep Guardiola, técnico del Manchester City.

"El Manchester City necesita líderes, pero Guardiola no quiere líderes. No quiere personalidad. Él es el líder. Por eso, cuando están en problemas no quieren. No tienen a nadie en el campo que les ayude", dijo el francés en Prime Video.

"Elige a sus equipos así, no puede entrenar a gente con personalidad. Lo hizo en el Barcelona, pero construye su equipo para controlar a todos. Cuando las cosas van mal, él siempre decide", agregó Evra.

Oli Scarff / AFP

Guardiola, técnico del City

Guardiola fue consultado por las palabras del exlateral del Manchester United y le respondió con ironía.

"Tal vez (Patrice) Evra tenga razón o tal vez esté haciendo una buena cita para volver al Manchester United para trabajar allí", respondió Pep.

"He tenido jugadores agradables e increíbles en mi pasado en Barcelona, Bayern, ManCity. Podría dar una buena lista en términos de personalidad y carácter. La mayoría de ellos han ganado Copas del Mundo, Europeos, UCL y ligas", destacó el entrenador del City.