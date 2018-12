Fuerte intervención del BCU para mantener el dólar arriba de $ 32

El dólar mayorista cerró este lunes en $ 32,176 con un aumento promedio de 0,18% respecto a su anterior cotización. Para conseguir que la moneda no cayera por debajo de los $ 32, el Banco Central (BCU) debió intervenir fuerte en el mercado de cambios con compras spot por US$ 21 millones dentro de una operativa total de US$ 30,1 millones.

La semana pasada la autoridad monetaria debió realizar otra intervención con una compra de US$ 4,5 millones para sostener el tipo de cambio. El BCU parece estar decidido a ponerle un freno a la apreciación de la moneda uruguaya frente a la divisa estadounidense, tras los descensos mensuales consecutivos de octubre y noviembre. De todas formas, en lo que va del año, el billete verde lleva una apreciación de 11,6%.

Por su parte, en la pizarra del Banco República (BROU), la moneda cotizó a $ 31,49 para la compra y a $ 32,89 para la venta. Sin embargo, en algunos cambios de la capital llegó a ofertarse a $ 33,50 en su valor de venta.

El comportamiento de la moneda en el último mes del año va en consonancia con la previsión de los analistas privados. En la última Encuesta de Expectativas Económicas de El Observador —efectuada entre el 3 y 6 de de este mes— los consultados previeron que la moneda estadounidense cierre el año en $ 32 y se mantenga en ese nivel en los primeros dos meses de 2019.

Acompañó a Argentina

En la vecina orilla el dólar mayorista volvió a encontrar un techo en los 38 pesos. El tipo de cambio no llegó siquiera a atravesar la barrera psicológica, la oferta llegó cuando tocó ese precio. De todas formas, el día cerró con un avance de 26 centavos con respecto al cierre previo al terminar la rueda en 37,66 pesos argentinos.

El Banco Nación llegó a vender dólares a 38,70 pesos, pero al cierre la cotización de la entidad quedó en 38,60, 30 centavos más caro que la semana pasada.

En el promedio de las entidades que releva el Banco Central (BCRA), en tanto, la divisa quedó en 38,75 pesos, 35 centavos por encima del viernes. Ya la semana pasada se había visto el mismo comportamiento en el mercado mayorista: un avance decidido del dólar, aunque acompañado de poco volumen, y un recorte de lo ganado sobre el final de la rueda.

Con información de El Cronista