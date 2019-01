Fuertes compras del BCU para apuntalar al dólar arriba de $ 32

El Banco Central (BCU) parece dispuesto a sostener al dólar por encima de los $ 32 y este jueves realizó una fuerte intervención en el mercado cambiario.

Con la operación, la divisa cerró a $ 32,655 en el segmento mayorista con un descenso marginal promedio de 0,04% respecto a un día atrás.

Para apuntalar al tipo de cambio la autoridad monetaria realizó compras spot por US$ 49,2 millones dentro de una operativa total de US$ 84,9 millones. Fue la intervención más fuerte que efectuó en lo que va de enero. En los días previos había comprado dólares en cinco oportunidades por un total de US$ 17,5 millones.

La divisa estadounidense cerró 2018 a $ 32,390 con una apreciación de 12,6%, En los primeros días del año el billete continuó por encima de $ 32 con mínimas oscilaciones en su cotización. En lo que va de enero arrastra una apreciación de 0,86%.

Por su parte, en la pizarra del Banco República (BROU) el dólar cotizó a $ 31,94 para la compra y a $ 33,34 para la venta, apenas dos centésimos por debajo del cierre de este miércoles.

Resto de los mercados

En la región el dólar se comportó de manera opuesta a Uruguay. En Argentina, el dólar mayorista arrancó el día envalentonado tras la intervención de último momento del Banco Central (BCRA) en la rueda previa. Al cierre, el precio del dólar mayorista del Banco Nación se fijó en 37,71 pesos argentinos, 21 centavos más que el valor registrado un día atrás.

Con este avance, el tipo de cambio coronó la cuarta suba consecutiva. El valor promedio del billete quedó en 38,74 pesos, 27 centavos por encima de la media de este miércoles.

En Brasil, el billete también se fortaleció. Al final de la rueda cotizó a 3,746 reales con una apreciación de 0,27%.

A nivel global, la divisa estadounidense subió este jueves contra el euro, que fue arrastrado a la baja por débiles datos económicos. Así, el dólar se fortaleció frente al euro a 1,1367 unidades, su nivel más alto en casi dos semanas.

La moneda única ha caído un 0,80% contra el dólar desde la mañana de este martes, cuando Alemania informó que su economía creció 1,5% en 2018, su tasa de expansión más débil en cinco años.

Con información de El Cronista y Reuters